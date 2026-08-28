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ΔΙΕΘΝΗ

Συγκλονίζει γυναίκα: Προσέφυγε κατά εταιρείας για τη χρήση περιεχομένου παιδικής πορνογραφίας που εικόνιζε την ίδια

 28.08.2026 - 11:55
Συγκλονίζει γυναίκα: Προσέφυγε κατά εταιρείας για τη χρήση περιεχομένου παιδικής πορνογραφίας που εικόνιζε την ίδια

Μια γυναίκα θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, με τις αποτρόπαιες πράξεις που υπέστη να έχουν βιντεοσκοπηθεί και αναρτηθεί στο διαδίκτυο όταν εκείνη ήταν ανήλικη, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη σε βάρος της xAI, την οποία κατηγορεί πως χρησιμοποίησε περιεχόμενα παιδικής πορνογραφίας προκειμένου να αναπτύξει τα μοντέλα της Τεχνητής Νοημοσύνης Grok και να επιτρέψει τη δημιουργία συνθετικών εικόνων.

Στις αρχές του έτους, το Grok έγινε αντικείμενο διαμάχης, αφού χρήστες του διαδικτύου το χρησιμοποίησαν για να δημιουργήσουν και να δημοσιεύσουν γυμνές εικόνες γυναικών, όπως και μικρών κοριτσιών, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Μπροστά στην έκταση του φαινομένου, χώρες, όπως η Ινδονησία, η Μαλαισία και οι Φιλιππίνες, απέκλεισαν την πρόσβαση στο Grok. Υπό πίεση, η xAI ανακοίνωσε, στις αρχές Ιανουαρίου, πως έλαβε μέτρα για να απενεργοποιήσει αυτήν τη λειτουργία.

Όμως, πολλοί παρατηρητές επιβεβαίωσαν πως ήταν δυνατό να παρακαμφθούν αυτοί οι περιορισμοί. Δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σήμερα από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επέτρεψαν να δημιουργηθούν εικόνες γυναικών με μπικίνι βάσει πραγματικών φωτογραφιών ντυμένων γυναικών.

Τον Μάρτιο, τρεις έφηβες από το Τενεσί (νότιες ΗΠΑ) προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη κατά της xAI, εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης που ελέγχει ο Ίλον Μασκ, κατηγορώντας το Grok πως δημιούργησε εικόνες πορνογραφικού περιεχομένου βάσει πραγματικών φωτογραφιών.

Στη μήνυση που κατατέθηκε σήμερα σε ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σαν Χοσέ στην Καλιφόρνια, μία γυναίκα κατηγορεί την εταιρεία ότι χρησιμοποίησε κατά την ανάπτυξη της ΤΝ φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας που περιείχαν βιντεοσκοπημένους βιασμούς, των οποίων εκείνη ήταν θύμα ως παιδί στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Αναφέρεται επίσης σε μια ανάλυση του καναδικού Κέντρου Προστασίας της Παιδικής Ηλικίας, σύμφωνα με την οποία φωτογραφίες που δημιουργήθηκαν από το Grok την απεικονίζουν.

Με αυτόν τον τρόπο, η xAI παραβίασε δύο ομοσπονδιακούς νόμους σχετικά με τη χρήση και την παραγωγή περιεχομένων παιδικής πορνογραφίας, εκτιμά η ενάγουσα από την Καλιφόρνια.

Ζητάει από τη δικαιοσύνη να καταχωρίσει την υπόθεσή της ως ομαδική αγωγή, κάτι που θα επιτρέψει σε άλλα φερόμενα ως θύματα να συμμετάσχουν.

Η καταγγέλλουσα ζητά επίσης να εκδοθεί διαταγή προς τη xAI να μην χρησιμοποιεί ή να δημιουργεί πλέον εικόνες παιδικής πορνογραφίας, καθώς και την καταβολή αποζημίωσης, το ύψος της οποίας δεν έχει καθοριστεί.

Η xAI απορρόφησε την πλατφόρμα X το 2025, προτού η ίδια ενσωματωθεί σε μια άλλη εταιρεία υπό τη διεύθυνση του Ίλον Μασκ, τη SpaceX, τον Φεβρουάριο.

Protothema.gr

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Το Κυπριακό μπαίνει ξανά σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας, με τον χρόνο μέχρι τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, να λειτουργεί πλέον ως άτυπο πολιτικό ορόσημο. Οι συναντήσεις Νίκου Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν, αποκτούν εβδομαδιαίο ρυθμό, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο προς το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου, μεταφέροντας την καταγραφή των συγκλίσεων που ετοίμασαν τα Ηνωμένα Έθνη και η συζήτηση για τα επόμενα βήματα αποκτά πλέον συγκεκριμένο περιεχόμενο.

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