Πυρηνικά όπλα: Η απειλή είναι μεγαλύτερη από ποτέ - Μπορεί το διεθνές δίκαιο να κάνει κάτι;

Οι σημαντικές συμφωνίες του παρελθόντος έχουν καταρρεύσει ή φυτοζωούν.

Και η πρόσφατη συμπεριφορά των σημαντικότερων παραγόντων – των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Κίνας – έχει ενισχύσει τις ανησυχίες ότι η κατάσταση μπορεί μόνο να επιδεινωθεί.

Τα εννέα κράτη που διαθέτουν (επίσημα) πυρηνικά όπλα κατέχουν συνολικά περισσότερες από 12.200 πυρηνικές κεφαλές, με συνολική καταστροφική ισχύ που υπερβαίνει τις 145.000 βόμβες Χιροσίμα.

Περίπου 9.000 από αυτές βρίσκονται σε στρατιωτική ετοιμότητα ή έχουν αναπτυχθεί.

Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι περίπου 2.000 αμερικανικά και ρωσικά όπλα παραμένουν σε επικίνδυνα υψηλό επίπεδο επιφυλακής, έτοιμα να εκτοξευθούν εντός ενός χρονικού περιθωρίου λήψης απόφασης μόλις τεσσάρων έως οκτώ λεπτών για κάθε πρόεδρο, εάν η χώρα τους θεωρηθεί – σωστά ή λανθασμένα – ότι δέχεται πυρηνική επίθεση.

Οι ΗΠΑ και η Ρωσία, οι οποίες κατέχουν από κοινού το 90% των παγκόσμιων αποθεμάτων, μείωσαν δραματικά τα αποθέματά τους μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Ωστόσο, αυτή η δυναμική έχει σταματήσει εντελώς. Κάθε πυρηνικά εξοπλισμένο κράτος εκσυγχρονίζει ή αυξάνει πλέον το οπλοστάσιό του.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Κίνα, της οποίας το οπλοστάσιο έχει διπλασιαστεί μέσα σε λίγα μόλις χρόνια σε σχεδόν 600 όπλα, με νέα συστήματα εκτόξευσης από ξηρά και θάλασσα.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το μακροχρόνιο ταμπού κατά της χρήσης πυρηνικών όπλων ενδέχεται να εξασθενεί, όπως γράφει σε άρθρο του στο The Conversation ο Gareth Evans Διακεκριμένος Επίτιμος Καθηγητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας.

Ως παράδειγμα για αυτή την κανονικοποίηση φέρνει τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος πρόσφατα άρχισε προβάλλει αυτή την προοπτική στον πόλεμο της Ουκρανίας με ρητορική που δεν είχε ακουστεί από την κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου.

Αρκετά κράτη εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων – ειδικά των λεγόμενων «τακτικών» όπλων – όχι μόνο για αποτροπή, αλλά και για τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων.

Καθώς οι συμφωνίες καταργούνται, η απειλή αυξάνεται

Οι μεγάλες συμφωνίες ελέγχου των όπλων του παρελθόντος, οι οποίες – τουλάχιστον μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας – απαγόρευαν ορισμένα συστήματα, έθεταν περιορισμούς στις αναπτύξεις και ενίσχυαν την εμπιστοσύνη μέσω της διαφάνειας, έχουν πλέον καταργηθεί.

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι Συνθήκες για τα Αντιβαλλιστικά Πυραύλους και τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μεσαίου Βεληνεκούς.

Με τη λήξη, τον Φεβρουάριο του 2026, της νέας Συνθήκης START (Συνθήκη για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων του 2010), η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό όσον αφορά τις πυρηνικές τους δυνάμεις για πρώτη φορά σε περισσότερα από 50 χρόνια.

Επιπλέον, κρίσιμες πολυμερείς συνθήκες βρίσκονται σε κατάσταση ελάχιστης επιβίωσης.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ρωσία έχουν αποσυρθεί από τη Συνθήκη «Ανοιχτοί Ουρανοί». Η Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών, αν και εφαρμόζεται στην πράξη, δεν έχει ακόμη επικυρωθεί οριστικά.

Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αγνοήσουν τις απαγορεύσεις που αυτή επιβάλλει. Και η Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων βρίσκεται σε πιο εύθραυστη κατάσταση από ποτέ.

Η απώλεια εμπιστοσύνης στην προθυμία της Ουάσιγκτον να τηρήσει τη δέσμευσή της για εκτεταμένη πυρηνική – ή ακόμη και συμβατική – αποτροπή έναντι στενών συμμάχων έχει οδηγήσει σε σοβαρές συζητήσεις στη Νότια Κορέα, και ακόμη και σε ορισμένους κύκλους της Ιαπωνίας, σχετικά με την ανάγκη απόκτησης δικών τους πυρηνικών όπλων.

Τέτοιες συζητήσεις αρχίζουν πλέον και στην Ευρώπη.

Το σύστημα ελέγχων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας εξακολουθεί να λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθμό, όπως και οι λιγότερο επίσημοι μηχανισμοί περιορισμού, όπως η Ομάδα Πυρηνικών Προμηθευτών και το Καθεστώς Ελέγχου της Τεχνολογίας Πυραύλων.

Ωστόσο, η μόνη άλλη καλή είδηση στο μέτωπο των συμφωνιών μη διάδοσης είναι ότι οι περιφερειακές συνθήκες για ζώνες χωρίς πυρηνικά όπλα συνεχίζουν να διατηρούν τη θέση τους στη Νοτιοανατολική Ασία (με την Κίνα να συμφωνεί επιτέλους να προσχωρήσει), στον Νότιο Ειρηνικό, τη Λατινική Αμερική, την Αφρική και την Ανταρκτική.

Επιπλέον, η συζήτηση για τον πυρηνικό αφοπλισμό έχει γίνει πιο περίπλοκη τα τελευταία χρόνια.

Αυτό οφείλεται στην αύξηση των συστημάτων διπλής χρήσης, ιδίως των βαλλιστικών πυραύλων ή των πυραύλων κρουζ που μπορούν να μεταφέρουν είτε πυρηνικά είτε συμβατικά όπλα, καθώς και στην εμφάνιση πραγματικών ανησυχιών σχετικά με την ανάπτυξη όπλων στο διάστημα, των υπερηχητικών όπλων, των θανατηφόρων αυτόνομων όπλων, του κυβερνοπολέμου και του αντίκτυπου της τεχνητής νοημοσύνης γενικότερα.

Οι πολυμερείς συμφωνίες για τους περισσότερους από αυτούς τους νέους τομείς δεν έχουν καν συλληφθεί, πόσο μάλλον να έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Γιατί το διεθνές δίκαιο έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ

Σύμφωνα με τον Evans, υπάρχει πολύ περισσότερο διεθνές δίκαιο όσον αφορά την απειλή ή τη χρήση πυρηνικών όπλων από ό,τι απλώς οι διάφορες συμβάσεις που αφορούν ειδικά τα πυρηνικά, οι οποίες, ως επί το πλείστον, έχουν καταρρεύσει.

Υπάρχει ένας εκτενές νομικό πλαίσιο, ξεκινώντας από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που αφορά την απειλή ή τη χρήση βίας και απαγορεύει οποιαδήποτε διασυνοριακή επιθετική ενέργεια, εκτός από περιπτώσεις νόμιμης αυτοάμυνας ή με την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Υπάρχει η Συμβουλευτική Γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου του 1996, η οποία αποφάνθηκε (αν και με την ελάχιστη πλειοψηφία) ότι «η απειλή ή η χρήση πυρηνικών όπλων θα ήταν γενικά αντίθετη προς τους κανόνες του διεθνούς δικαίου που ισχύουν σε ένοπλες συγκρούσεις, και ιδίως προς τις αρχές και τους κανόνες του ανθρωπιστικού δικαίου».

Υπάρχει το ευρύ πεδίο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ή του δικαίου των ένοπλων συγκρούσεων, το οποίο – ιδίως με την έμφαση που δίνει στην αναγκαιότητα και την αναλογικότητα – έχει τεράστιες επιπτώσεις στη διεξαγωγή πυρηνικών επιχειρήσεων.

Αυτό περιλαμβάνει την πολιτική στόχευσης, καθώς και άλλες πτυχές του NC3 (πυρηνική διοίκηση, έλεγχος και επικοινωνίες) γενικά.

Το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά όπως διατυπώνεται στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, έχει κάποια πιθανή εφαρμογή, όπως και το διεθνές δίκαιο που αφορά την αλόγιστη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος.

Και υπάρχει πλέον το εκτεταμένο σώμα του διεθνούς ποινικού δικαίου, που αφορά τη γενοκτονία και άλλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καθώς και τα εγκλήματα πολέμου, το οποίο θέτει σημαντικούς νέους περιορισμούς στην ελευθερία δράσης των μεμονωμένων πυρηνικών υπευθύνων λήψης αποφάσεων που υπόκεινται σε αυτό.

Ωστόσο, όσον αφορά την εφαρμογή όλου αυτού του πρόσθετου περιοριστικού διεθνούς δικαίου, η θλιβερή πραγματικότητα είναι ότι ολόκληρη η έννοια του διεθνούς δικαίου βρίσκεται υπό μεγαλύτερη πίεση από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη εποχή της σύγχρονης ιστορίας μας.

Από όλες τις εξωφρενικές επιθέσεις κατά της ευπρέπειας που διέπραξε ο Τραμπ, το ναδίρ ήταν πιθανώς η συνέντευξή του στη New York Times τον Ιανουάριο του 2026, όταν δήλωσε ότι «δεν χρειάζομαι το διεθνές δίκαιο» και ότι ο μόνος περιορισμός στην εξουσία του ως προέδρου των ΗΠΑ ήταν «η δική μου ηθική, το δικό μου μυαλό».

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε τον κρίσιμο ρόλο που έχει διαδραματίσει το διεθνές δίκαιο στο παρελθόν, και που μπορεί ίσως να διαδραματίσει στο μέλλον, στον περιορισμό της χρήσης αυτών των όπλων, καθώς πρόκειται για τα πιο αδιάκριτα και απάνθρωπα όπλα που έχουν εφευρεθεί ποτέ και τα μόνα που αποτελούν σήμερα υπαρξιακό κίνδυνο για τη ζωή σε αυτόν τον πλανήτη, σύμφωνα με τον Evans.

Ωστόσο το διεθνές δίκαιο, αποδεικνύεται ξανά και ξανά ανεπαρκές και αδύναμο απέναντι στους αυταρχικούς ηγέτες και την οικονομική ισχύ.

Και αν πρέπει να δεχτούμε ότι ο θεσμός αυτός είναι κάτι που αξίζει να διατηρηθεί, κάτι που μπορεί στην πράξη να μας προστατεύσει από μία άλογη και καταστροφική κούρσα για τα πυρηνικά, ίσως το διεθνές δίκαιο πρέπει να αναδιαμορφωθεί.

In.gr