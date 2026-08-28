ΥΠΑΜ: «Σε εφαρμογή επιπλέον μέτρα ασφάλειας από ασκήσεις ΕΦ»

Συγκεκριμένα, ο κ. Φιλιππίδης είπε ότι γίνεται διαπλάτυνση των αντιπυρικών ζωνών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, σχεδίαση για φύλαξη όλο το 24ωρο που θα ξεκινήσει άμεσα με εποχούμενες περιπολίες και δημιουργία υποδομών για τοποθέτηση σταθερής σκοπιάς επί 24ωρου βάσης.

Επίσης ανέφερε ότι διεξάγεται μελέτη και σχεδίαση για τοποθέτηση συστήματος επιτήρησης με σταθερές κάμερες.

Ερωτηθείς για τον εντοπισμό βλήματος στο πεδίο βολής, ο κ. Φιλιππίδης είπε ότι αυτό είναι ένα παλιό φωτιστικό βλήμα, αρκετών ετών, προσθέτοντας ότι η τακτική που ακολουθείται σήμερα, μετά τη διενέργεια μιας άσκησης, είναι ο εντοπισμός όλων των μη διαρραγέντων βλημάτων και επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν επί τόπου.

Υπάρχουν ειδικά τμήματα που κινούνται εντός του πεδίου βολής για να ψάξουν όταν διαπιστωθεί ότι κάποιο βλήμα δεν έκανε έκρηξη, πρόσθεσε.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι μετά από κάθε άσκηση και βολή και κατά τακτά χρονικά διαστήματα, μπαίνουν τα ειδικά τμήματα και αναζητούν εντός του πεδίου βολής τυχόν παλαιά βλήματα, προσθέτοντας ότι «προσπάθεια είναι να εξαλείψουμε αυτά τα περιστατικά».

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΑΜ είπε ότι δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε να εισέρχεται σε κάποιες περιοχές του πεδίου βολής και πρόσθεσε ότι επί του προκειμένου, υπάρχουν στο πεδίο και ενημερωτικές πινακίδες για το κοινό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ