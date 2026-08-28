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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή: Καταζητείται ο 22χρονος Κώστας για κλοπή οχήματος - Δείτε φωτογραφία του

 28.08.2026 - 13:49
Προσοχή: Καταζητείται ο 22χρονος Κώστας για κλοπή οχήματος - Δείτε φωτογραφία του

Καταζητείται ο KOSTAS HUSEYIN, 22ετών, κάτοικος Πάφου για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής μηχανοκίνητου οχήματος που διαπράχθηκε στις 27/08/2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό  ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.

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Την συνέχιση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, αναμένεται να συζητήσει το Υπουργικό Συμβούλιο το Σάββατο στη συνεδρία του στην προεδρική εξοχική κατοικία στο Τρόοδος, ανέφερε στο ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Το 81,6% των παρεμβάσεων του Προγράμματος Διακυβέρνησης έχει ήδη ολοκληρωθεί ή υλοποιείται βάσει προγραμματισμού, επεσήμανε.

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