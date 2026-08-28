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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για το ΑΕΛ-Ανόρθωση - Δείτε τις διευθετήσεις

 28.08.2026 - 14:27
Αυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για το ΑΕΛ-Ανόρθωση - Δείτε τις διευθετήσεις

Η Αστυνομία, στα πλαίσια της συνεργασίας της με το κοινό, καλεί όλο το φίλαθλο κόσμο, που θα παρευρεθεί την Κυριακή 30.8.2026 και ώρα 19:00 στο ΑΛΦΑΜΕΓΑ Stadium στη Λεμεσό για τον ποδοσφαιρικό αγώνα της 1ης αγωνιστικής της Α΄ Φάσης του Πρωταθλήματος CYPRUS LEAGUE by STOIXIMAN μεταξύ των ομάδων ΑΕΛ – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ, να εκδηλώνεται με αθλητοπρέπεια και σεβασμό.

Προτρέπονται οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα να προσέλθουν στο Στάδιο το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη του λόγω της διεξαγωγής των ελέγχων που έχουν αποφασιστεί. Διευκρινίζεται ότι φίλαθλοι που τυχόν θα φθάσουν αργοπορημένα στο στάδιο, δυνατό να εισέλθουν αργοπορημένα σε αυτό, μετά την έναρξη του αγώνα.

Στις εισόδους του Σταδίου θα υπάρχει έλεγχος για τη κάρτα φιλάθλου και στη συνέχεια η είσοδος θα επιτυγχάνεται μέσω των περιστροφικών εισόδων (turn – stile) με έγκυρο εισιτήριο. Θα γίνεται επίσης ειδικός έλεγχος στα παιδικά εισιτήρια. Όσοι κατέχουν παιδικά εισιτήρια θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την πολιτική τους ταυτότητα η οποία μπορεί να τους ζητηθεί.

Στο Στάδιο θα λειτουργήσουν ταμεία ΜΟΝΟ για τους οπαδούς της ΑΕΛ . Για τους οπαδούς της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ τα εισιτήρια θα διατεθούν μόνο για προπώληση και δεν θα λειτουργήσουν ταμεία.

Ενημερώνεται το κοινό ότι, ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα, ενδέχεται για σκοπούς ασφάλειας, οι φίλαθλοι της μίας εκ των δυο ομάδων να παραμείνουν για ορισμένο χρονικό διάστημα στις θέσεις τους. Η ανακοίνωση από τα μεγάφωνα του Σταδίου θα γίνει έγκαιρα προς ενημέρωση του κοινού.

Οι είσοδοι του Σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό η ώρα 17:00

Γηπεδούχος ομάδα: ΑΕΛ

Στους οπαδούς της γηπεδούχου ομάδας της ΑΕΛ, θα παραχωρηθούν η Κεντρική (δυτική), Ανατολική και Νότια Κερκίδα. Θα λειτουργήσουν οι Είσοδοι W1, W2, S1, S3, Ε1 και Ε2, καθώς και η Είσοδος VIP στη Κεντρική κερκίδα.
Ξεκαθαρίζεται ότι είσοδος θα επιτραπεί στη κερκίδα η οποία καθορίζεται στο εισιτήριο, σε διαφορετική περίπτωση ΔΕΝ θα επιτρέπεται η είσοδος στο στάδιο.
Για την ομαλή προσέλευση και αποχώρηση των οπαδών της ΑΕΛ προς και από το στάδιο, καλούνται να κατευθυνθούν προς ΑΛΦΑΜΕΓΑ Stadium, δια μέσου του αυτοκινητόδρομου (Α6) προς Πάφο, έξοδο προς Κολόσσι (Ε 605) και ακολούθως δια μέσου της αερογέφυρας, στροφή δεξιά προς το γήπεδο.
Φιλοξενούμενη ομάδα: ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Στους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ, θα παραχωρηθεί η βόρεια κερκίδα και θα λειτουργήσει μόνο η Είσοδος Ν2 του Σταδίου.
Ξεκαθαρίζεται ότι είσοδος θα επιτραπεί στη κερκίδα η οποία καθορίζεται στο εισιτήριο, σε διαφορετική περίπτωση ΔΕΝ θα επιτρέπεται η είσοδος στο στάδιο.
Για την ομαλή προσέλευση και αποχώρηση των οπαδών της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ προς και από το στάδιο, καλούνται να κατευθυνθούν προς ΑΛΦΑΜΕΓΑ Stadium, δια μέσου του αυτοκινητόδρομου {Α6} προς Πάφο, έξοδο προς Φράγμα Κούρρη και στη συνέχεια μέσω της οδού Παρθενώνος (1ο στρίψιμο δεξιά). Ακολούθως από τη 1η έξοδο (αριστερά) του νέου Κυκλικού Κόμβου, κατεύθυνση προς το γήπεδο.
Σχετικό Σχεδιάγραμμα των δρομολογίων των οπαδών του ΑΕΛ και ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ επισυνάπτεται.

Τονίζεται σε όλους ότι:

Απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά στο γήπεδο φωτοβολίδων, κροτίδων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων.
Απαγορεύεται η μεταφορά πανό πολιτικού, υβριστικού ή άλλου προκλητικού περιεχομένου και ενδυμάτων με πολιτικά σύμβολα.
Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων.
Απαγορεύεται η είσοδος φιλάθλων εντός του Σταδίου, έχοντας στην κατοχή τους σακίδια ώμου και τα προστατευτικά κράνη των μοτοσικλετών τους.
Οποιοσδήποτε δεν ακολουθεί τους πιο πάνω κανόνες μπορεί να εκδιωχτεί από το Στάδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να έχει καμία νομική απαίτηση έναντι των αρχών του Σταδίου ακόμα και αν κατέχει νόμιμο εισιτήριο. Επίσης κινδυνεύει να συλληφθεί και να του επιβληθεί αυστηρό χρηματικό πρόστιμο.
Για τους οπαδούς της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ το σημείο συλλογής αντικειμένων είναι έξω από την Είσοδο Ν2 και για τους οπαδούς της ΑΕΛ στα Νότια Ταμεία έξω από την Είσοδο S1.
Σε κανένα πρόσωπο, δεν θα επιτρέπεται να διακινείται τόσο στο περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου όσο και στις κερκίδες αποκρύβοντας το πρόσωπο του.
Λόγω της πυκνής τροχαίας κίνησης που αναμένεται στους αυτοκινητόδρομους κατά την μετάβαση και την αποχώρηση των οπαδών από το γήπεδο, καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, υπομονετικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Αστυνομίας.
Τόσο η Αστυνομία όσο και τα δύο Σωματεία, καλούν τους οπαδούς των δύο ομάδων που θα παρευρεθούν στον αγώνα, να συμπεριφέρονται με αθλητοπρέπεια και σε κόσμια πλαίσια. Η Αστυνομία και οι επιτηρητές θα βρίσκονται σε όλους τους χώρους του σταδίου για την ασφάλεια, εξυπηρέτηση και προστασία του κοινού και την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και παρακαλούνται οι φίλαθλοι των δύο ομάδων όπως συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επιτηρητών και της Αστυνομίας.
Οποιοσδήποτε επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Αστυνομία Λεμεσού μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό 25-805050.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Αστυνομία ότι θα βρίσκεται στη γύρω περιοχή του ΑΛΦΑΜΕΓΑ Stadium για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων στο κοινό, τόσο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την αποχώρησή τους αλλά και για την πρόληψη και καταστολή οποιωνδήποτε πράξεων βίας από μέρους οποιουδήποτε.

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