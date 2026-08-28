Τέλος στην αγωνία - Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τα ελληνικά πανεπιστήμια

Το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την ειδική κατηγορία υποψηφίων στην οποία εντάσσονται και οι Κύπριοι που διεκδικούν θέση σε ελληνικά ΑΕΙ.

Οι υποψήφιοι μπορούν πλέον να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους και να διαπιστώσουν εάν εξασφάλισαν θέση στο πανεπιστημιακό τμήμα που επιθυμούσαν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν τον πίνακα με τα αποτελέσματα και να αναζητήσουν τα στοιχεία τους.

Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΩ.