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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τέλος στην αγωνία - Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τα ελληνικά πανεπιστήμια

 28.08.2026 - 15:04
Τέλος στην αγωνία - Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τα ελληνικά πανεπιστήμια

Τέλος στην αγωνία για τους Κύπριους υποψηφίους που διεκδίκησαν μια θέση στα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας.

Το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την ειδική κατηγορία υποψηφίων στην οποία εντάσσονται και οι Κύπριοι που διεκδικούν θέση σε ελληνικά ΑΕΙ.

Οι υποψήφιοι μπορούν πλέον να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους και να διαπιστώσουν εάν εξασφάλισαν θέση στο πανεπιστημιακό τμήμα που επιθυμούσαν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν τον πίνακα με τα αποτελέσματα και να αναζητήσουν τα στοιχεία τους.

Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΩ.

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Την συνέχιση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, αναμένεται να συζητήσει το Υπουργικό Συμβούλιο το Σάββατο στη συνεδρία του στην προεδρική εξοχική κατοικία στο Τρόοδος, ανέφερε στο ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Το 81,6% των παρεμβάσεων του Προγράμματος Διακυβέρνησης έχει ήδη ολοκληρωθεί ή υλοποιείται βάσει προγραμματισμού, επεσήμανε.

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