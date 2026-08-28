Στο Τρόοδος το Υπουργικό - Τι μπαίνει στο τραπέζι και το μεγάλο στοίχημα για το 2027

Ερωτηθείς σχετικά με την συνεδρία το πρωί του Σαββάτου του Υπουργικού Συμβουλίου στην προεδρική εξοχική κατοικία στο Τρόοδος, ο Εκπρόσωπος σημείωσε ότι θα αφορά στον συντονισμό για την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, και στον καθορισμό των προτεραιοτήτων για τον κυβερνητικό προϋπολογισμό για το 2027.

«Έχουμε ήδη παράξει σημαντικό κυβερνητικό έργο και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να μετατρέπουμε τον σχεδιασμό σε πράξη», ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι το 81,6% των παρεμβάσεων του Προγράμματος Διακυβέρνησης έχει ήδη ολοκληρωθεί ή υλοποιείται βάσει προγραμματισμού. «Συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και ταχύτητα, ώστε το σημαντικό έργο που ήδη παράγεται να γίνεται ακόμη πιο αισθητό στην καθημερινότητα κάθε πολίτη», ανέφερε.

ΚΥΠΕ