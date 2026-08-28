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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Τρόοδος το Υπουργικό - Τι μπαίνει στο τραπέζι και το μεγάλο στοίχημα για το 2027

 28.08.2026 - 14:07
Στο Τρόοδος το Υπουργικό - Τι μπαίνει στο τραπέζι και το μεγάλο στοίχημα για το 2027

Την συνέχιση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, αναμένεται να συζητήσει το Υπουργικό Συμβούλιο το Σάββατο στη συνεδρία του στην προεδρική εξοχική κατοικία στο Τρόοδος, ανέφερε στο ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Το 81,6% των παρεμβάσεων του Προγράμματος Διακυβέρνησης έχει ήδη ολοκληρωθεί ή υλοποιείται βάσει προγραμματισμού, επεσήμανε.

Ερωτηθείς σχετικά με την συνεδρία το πρωί του Σαββάτου του Υπουργικού Συμβουλίου στην προεδρική εξοχική κατοικία στο Τρόοδος, ο Εκπρόσωπος σημείωσε ότι θα αφορά στον συντονισμό για την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, και στον καθορισμό των προτεραιοτήτων για τον κυβερνητικό προϋπολογισμό για το 2027.

«Έχουμε ήδη παράξει σημαντικό κυβερνητικό έργο και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να μετατρέπουμε τον σχεδιασμό σε πράξη», ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι το 81,6% των παρεμβάσεων του Προγράμματος Διακυβέρνησης έχει ήδη ολοκληρωθεί ή υλοποιείται βάσει προγραμματισμού. «Συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και ταχύτητα, ώστε το σημαντικό έργο που ήδη παράγεται να γίνεται ακόμη πιο αισθητό στην καθημερινότητα κάθε πολίτη», ανέφερε.

ΚΥΠΕ

 

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