Η άνοδος των τιμών τον ανάγκασε να ζήσει σε ένα τροχόσπιτο: Τα απρόσμενα προτερήματα

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, πολλοί αναγκάζονται να εξετάσουν νέους χώρους και εναλλακτικούς τρόπους για να βρουν μια οικονομικά προσιτή κατοικία. Ανάμεσα στις επιλογές που κερδίζουν έδαφος βρίσκονται και τα camper, τα οποία μέχρι πρότινος θεωρούνταν κυρίως μέσο για διακοπές, αλλά πλέον μετατρέπονται για όλο και περισσότερους Ισπανούς σε μια διαφορετική λύση στέγασης.

Ο Jesús, δημιουργός του project Viaja en tribu, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης. Σε συνέντευξή του στον influencer «Crónicas Berasategui», μίλησε για τον ιδιαίτερο νομαδικό τρόπο ζωής που έχει επιλέξει, έχοντας ως μόνιμη βάση ένα διαμορφωμένο camper van.



Λιγότερα έξοδα, διαφορετική καθημερινότητα Η μεταφορά της ζωής του σε ένα camper επέτρεψε στον Jesús να περιορίσει σημαντικά τα σταθερά μηνιαία έξοδά του, τα οποία πλέον κυμαίνονται περίπου μεταξύ 300 και 500 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αφορά τρόφιμα και καύσιμα. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η διατήρηση ενός σπιτιού, από τους λογαριασμούς βασικών υπηρεσιών και τον φόρο ακίνητης περιουσίας έως τα υπόλοιπα έξοδα που όπως υποστηρίζει, θα ανέβαζαν τις μηνιαίες δαπάνες του τουλάχιστον στο διπλάσιο. Φυσικά, η μετατροπή ενός van σε κατοικήσιμο χώρο δεν είναι δωρεάν. Ο Jesús χρειάστηκε να κάνει αρκετές παρεμβάσεις ώστε να αξιοποιήσει καλύτερα τον περιορισμένο χώρο. Μεταξύ άλλων, τοποθέτησε μπαούλα φορτηγού με κόστος περίπου 100 ευρώ, ενώ μια σκηνή οροφής τού κόστισε περίπου 1.500 ευρώ. Παράλληλα, ούτε η αγορά των camper έχει μείνει ανεπηρέαστη από την άνοδο των τιμών, με το κόστος τους να παρουσιάζει πλέον σημαντική αύξηση. Πέρα όμως από το οικονομικό σκέλος, για τον Jesús η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί και έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Όπως εξηγεί, η νομαδική ζωή του επέτρεψε να δημιουργήσει πιο υγιεινές και βιώσιμες καθημερινές συνήθειες, οι οποίες τον βοήθησαν να αντιμετωπίσει το άγχος και την κατάθλιψη. Η ζωή στους δρόμους τού έδωσε, όπως λέει, τη δυνατότητα να δώσει προτεραιότητα στις δικές του ανάγκες και να ακολουθεί τον δικό του ρυθμό, χωρίς να είναι δεμένος με μια σταθερή κατοικία.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr