Αγωνία στη Λακατάμεια: Χάθηκε αυτό το μικρό Chihuahua - Έκκληση για βοήθεια

Μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνεται έκκληση προς τους πολίτες που ενδεχομένως είδαν το σκυλάκι ή γνωρίζουν κάτι για το πού βρίσκεται, να επικοινωνήσουν άμεσα με τους ιδιοκτήτες του.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, το Chihuahua χάθηκε στην περιοχή Λακατάμειας, με την οικογένεια να ζητά παράλληλα από το κοινό να κοινοποιήσει το μήνυμα, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες να εντοπιστεί και να επιστρέψει στο σπίτι του.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν και φωτογραφίες του μικρού σκύλου, προκειμένου να είναι πιο εύκολη η αναγνώρισή του.