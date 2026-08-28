Η Ιταλία σταματά οριστικά την έρευνα για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία που χάθηκε στην Μεσόγειο

Την απόφαση γνωστοποίησε στην οικογένεια η ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης το απόγευμα της Πέμπτης 27/8, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο γιος του αγνοουμένου σε ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Η ιταλική επιχείρηση είχε παραταθεί για αρκετές ημέρες, καθώς η οικογένεια ασκούσε έντονη πίεση στις Αρχές να μην εγκαταλείψουν την προσπάθεια.

Η αδελφή του 66χρονου, Νούρια, είχε μεταβεί στις Συρακούσες και βρισκόταν σε άμεση επικοινωνία με τις ιταλικές Αρχές, ενώ παράλληλα είχε επαφές με το ισπανικό προξενείο στη Ρώμη.

Σύμφωνα με την οικογένεια, ήταν μάλιστα εκείνη που ενημερώθηκε πρώτη για την απόφαση τερματισμού της επιχείρησης.

Η οικογένεια ζητά παρέμβαση της Μαδρίτης

Η οικογένεια του Μουτίλμπα ζητά πλέον από την ισπανική κυβέρνηση να παρέμβει προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες για μερικές ακόμη ημέρες.

Ο γιος του, Σέρχιο Μουτίλμπα, έχει δηλώσει ότι η οικογένεια θεωρεί την ισπανική κρατική συνδρομή ως «τη μόνη ελπίδα» για να παραταθεί η επιχείρηση.

Παράλληλα, έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για την περιορισμένη, όπως υποστηρίζει, θεσμική στήριξη που έχει λάβει η οικογένεια.

Η οικογένεια είχε ενημερωθεί στις 26 Αυγούστου ότι οι ιταλικές Αρχές εξακολουθούσαν να πραγματοποιούν έρευνες στην περιοχή, με τις δυνάμεις της Ακτοφυλακής να «χτενίζουν» το σημείο έως και τέσσερις ή πέντε φορές την ημέρα.

Η επιχείρηση είχε επικεντρωθεί στην περιοχή όπου θεωρείται ότι χάθηκε ο Μουτίλμπα, περίπου 120-150 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κάπο Σπαρτιβέντο, στο Ιόνιο.

Το ταξίδι από τις Συρακούσες στην Πύλο

Ο Μουτίλμπα είχε αποπλεύσει τη Δευτέρα 17 Αυγούστου από τις Συρακούσες της Σικελίας μαζί με τη σύζυγό του Κάρμεν, με προορισμό την Πύλο.

Το επόμενο πρωί, σύμφωνα με την οικογένεια, ψάρευε έναν τόνο όταν γλίστρησε στο κατάστρωμα από τα αίματα του ψαριού και έπεσε στη θάλασσα.

Η σύζυγός του βρισκόταν πάνω στο σκάφος και, σύμφωνα με την περιγραφή της οικογένειας, δεν κατάφερε να αντιδράσει εγκαίρως ώστε να σταματήσει το σκάφος ή να τον περισυλλέξει.

Μία από τις πιο δραματικές λεπτομέρειες της υπόθεσης είναι ότι η 67χρονη γυναίκα παρέμεινε επί περίπου τρεις ημέρες μόνη και χωρίς τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς το σκάφος συνέχισε να κινείται ακυβέρνητο.

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου κατάφερε τελικά να βρει σήμα και να επικοινωνήσει με φίλο της οικογένειας, ο οποίος ενημέρωσε τη Salvamento Marítimo της Ισπανίας.

Ακολούθησε συντονισμός με τις ιταλικές και ελληνικές Αρχές. Ελληνικές δυνάμεις εντόπισαν τελικά το σκάφος και το ρυμούλκησαν μέχρι την Πύλο, ενώ ο Μουτίλμπα παρέμενε αγνοούμενος.

Η ιταλική επιχείρηση

Σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, η ευθύνη για την έρευνα πέρασε στις ιταλικές Αρχές επειδή, βάσει της μαρτυρίας της συζύγου, η πτώση του 66χρονου εκτιμάται ότι σημειώθηκε σε ιταλικά χωρικά ύδατα.

Η Ελληνική Ακτοφυλακή ενημέρωσε από την αρχή την ιταλική πλευρά προκειμένου να ξεκινήσει η επιχείρηση.

Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Υποκέντρο Θαλάσσιας Διάσωσης της ιταλικής Ακτοφυλακής στο Ρέτζιο Καλάμπρια και περιλάμβανε εναέρια μέσα, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή εμπορικών πλοίων που έπλεαν στην ευρύτερη περιοχή.

Παρά τις επανειλημμένες έρευνες, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής κανένα ίχνος του 66χρονου.

Η οικογένεια δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια

Παρότι το ιταλικό επιχειρησιακό σκέλος έχει πλέον τερματιστεί, η οικογένεια δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τις πιέσεις προς την ισπανική κυβέρνηση.

Το αίτημά της είναι να υπάρξει μεγαλύτερη θεσμική εμπλοκή της Μαδρίτης, είτε μέσω της ισπανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Διάσωσης είτε με άλλα διαθέσιμα μέσα, ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες στην περιοχή όπου εκτιμάται ότι χάθηκε ο επιχειρηματίας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στον ισπανικό Τύπο, με αρκετά μέσα να παρακολουθούν στενά την προσπάθεια της οικογένειας να παραμείνει ενεργή η επιχείρηση, παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη περάσει δέκα ημέρες από την εξαφάνιση.



Πηγή: skai.gr