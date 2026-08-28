ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι ξεκίνησε η άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό- Καρέ καρέ η στιγμή του άγριου ξυλοδαρμού - Η σύγκρουση που προηγήθηκε

Βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης καταγράφει το τροχαίο περιστατικό που, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, φαίνεται να αποτέλεσε την αφορμή για όσα ακολούθησαν. Στα πλάνα διακρίνεται όχημα να πραγματοποιεί επαναστροφή στον κεντρικό δρόμο και να εισέρχεται στην αριστερή λωρίδα. Ακολούθως, μοτοσικλέτα επιχειρεί να περάσει το όχημα, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να συγκρουστούν.

Μετά τη σύγκρουση η κατάσταση φαίνεται να βγαίνει εκτός ελέγχου. Σε εικόνες που κυκλοφόρησαν από το περιστατικό, νεαρός διακρίνεται να επιτίθεται με μπουνιές και κλωτσιές σε άλλο πρόσωπο, το οποίο βρίσκεται στο οδόστρωμα.

Ο νεαρός φέρεται στη συνέχεια να σηκώνει τη μοτοσικλέτα που είχε πέσει στον δρόμο, να επιβιβάζεται σε αυτήν και να απομακρύνεται από το σημείο.

Περαστικοί και οδηγοί έσπευσαν προς το πρόσωπο που παρέμεινε στο έδαφος, προκειμένου να του προσφέρουν βοήθεια, ενώ σύμφωνα με τις μαρτυρίες που επικαλείται το δημοσίευμα, το τροχαίο μεταξύ του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας προηγήθηκε της συμπλοκής.

Παρά τις εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία στις Αρχές, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για τραυματία που να μεταφέρθηκε σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτήριο.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να εντοπίσει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.