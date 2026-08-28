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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Άγριο σκηνικό μέρα μεσημέρι σε δρόμο της Λεμεσού: Στο έδαφος άνδρας, τον χτυπά μοτοσικλετιστής - Καρέ καρέ η επίθεση - Φωτογραφία

 28.08.2026 - 18:04
Άγριο σκηνικό μέρα μεσημέρι σε δρόμο της Λεμεσού: Στο έδαφος άνδρας, τον χτυπά μοτοσικλετιστής - Καρέ καρέ η επίθεση - Φωτογραφία

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής (28/08), μετά από περιστατικό συμπλοκής που φέρεται να σημειώθηκε σε δρόμο στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου, στη Λεμεσό.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες που φέρονται να σχετίζονται με το συμβάν. Σε αυτές διακρίνεται μοτοσικλετιστής να χτυπά άλλο πρόσωπο, το οποίο βρίσκεται στο έδαφος.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή και άρχισαν εξετάσεις, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα που ενδέχεται να ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στις συνθήκες και τα αίτια του επεισοδίου όσο και στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Μέχρι στιγμής, πάντως, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία για το περιστατικό.

Η φωτογραφία που ακολουθεί δημοσιεύθηκε στην ομάδα «CY POLICE Checkpoints».

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