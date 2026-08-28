Τι συμβαίνει τελικά με τη θάλασσα στη Λεμεσό; Η απάντηση μετά τις κηλίδες και τους αφρούς

Σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, το Τμήμα αναφέρει ότι, με βάση τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των ελέγχων και αναλύσεων, «η ποιότητα των υδάτων στις περιοχές κολύμβησης που έχουν ελεγχθεί δεν έχει επηρεαστεί και παραμένει εξαιρετική».

Σημειώνει ότι η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθείται συστηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, από την 1η Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, βάσει επιστημονικά τεκμηριωμένου προγράμματος δειγματοληψιών και αναλύσεων.

Για το 2026, προσθέτει, εφαρμόζεται εντατικοποιημένο πρόγραμμα παρακολούθησης στις Επαρχίες Αμμοχώστου και Λεμεσού, καθώς και στην περιοχή Μακένζι της Επαρχίας Λάρνακας, λαμβάνοντας υπόψη παράπονα που είχαν υποβληθεί κατά την προηγούμενη κολυμβητική περίοδο. Η συχνότητα των δειγματοληψιών στις συγκεκριμένες περιοχές έχει αυξηθεί πέραν των ελάχιστων απαιτήσεων της νομοθεσίας.

Σε σχέση με τα φαινόμενα αφρισμού και την εμφάνιση κηλίδων που παρατηρήθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές της επαρχίας Λεμεσού, το Τμήμα αναφέρει ότι πραγματοποιούνται επιπρόσθετες δειγματοληψίες και αναλύσεις, πέραν του τακτικού προγράμματος παρακολούθησης.

Η διερεύνηση γίνεται σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και το Γενικό Χημείο του Κράτους, με στόχο να προσδιοριστούν η φύση και η προέλευση των φαινομένων.

«Με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, δεν έχει διαπιστωθεί παρουσία μικροβιολογικής επιβάρυνσης, που να συνδέεται με τα παρατηρούμενα φαινόμενα αφρισμού», αναφέρει το Τμήμα, διευκρινίζοντας ότι η διερεύνηση συνεχίζεται.

Όσον αφορά τις καταγγελίες για απορρίψεις από τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή, το Τμήμα Περιβάλλοντος αναφέρει ότι προχώρησε άμεσα στη διερεύνηση του περιστατικού, σε πρόσθετους ελέγχους και στη λήψη μέτρων βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

Σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες διενεργήθηκαν έκτακτες δειγματοληψίες στην περιοχή της Μονής, καθώς και στις γειτονικές περιοχές υδάτων κολύμβησης, Κάλυμνο, Ακτή Κυβερνήτη, Άγιο Γεώργιο Αλαμάνου, Αόρατους και Παναγιές.

Όπως αναφέρεται, οι αναλύσεις κατέδειξαν αυξημένο μικροβιολογικό φορτίο μόνο σε δείγματα που λήφθηκαν πλησίον της περιοχής του Σταθμού της Μονής και μακριά από τις πέντε περιοχές κολύμβησης. Στις τελευταίες, σύμφωνα με το Τμήμα, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μικροβιολογική επιβάρυνση.

«Συνολικά, σε ό,τι αφορά στην ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην περιοχή, τα αποτελέσματα τόσο των έκτακτων όσο και των προγραμματισμένων δειγματοληψιών καταδεικνύουν, ότι δεν επηρεάστηκε και πως εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως εξαιρετική», πρόσθεσε το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Το Τμήμα σημείωσε ότι οι επιθεωρητές του θα συνεχίσουν τους αυξημένους ελέγχους και ότι, όπου εντοπίζονται παραβάσεις, θα λαμβάνονται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα, ενώ το κοινό θα ενημερώνεται για κάθε νέα εξέλιξη.