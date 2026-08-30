Λάρνακα: Τον «τσάκωσαν» με διαρρηκτικά εργαλεία στο σακίδιο - Συνελήφθη 39χρονος

Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 39 ετών, προχώρησαν χθες το βράδυ, μέλη της Αστυνομίας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας διάρρηξης κατοικίας, που διαπράχθηκε στη Λάρνακα, στις 28/08/2026. Ο 39χρονος συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας και για το αυτόφωρο αδίκημα της κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων.

Η απόπειρα διάρρηξης κατοικίας, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, διαπράχθηκε λίγο πριν τις 5.00 το απόγευμα στις 28/08/2026. Από τις εξετάσεις που έγιναν από το ΤΑΕ Λάρνακας, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 39χρονου, στη βάση των οποίων εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης του.

Μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας, εντόπισαν τον 39χρονο γύρω στις 11.00 το βράδυ χθες 29/08/2026 και προχώρησαν στη σύλληψη του, δυνάμει του δικαστικού εντάλματος.

Σε έρευνα που ακολούθησε, τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν σε σακίδιο που κατείχε ο 39χρονος, διαρρηκτικά εργαλεία, όπως ένα σμιρίλιο, ένας κόπτης, και κατσαβίδια, με αποτέλεσμα ο 39χρονος να συλληφθεί και για το αυτόφωρο αδίκημα της κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.