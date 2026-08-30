Σε εγρήγορση οι αρμόδιοι μετά την κακοκαιρία - «Το κράτος θα σταθεί αρωγός για αντιμετώπιση των προβλημάτων», είπε ο ΠτΔ

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το μνημόσυνο των ηρώων Νικολάου και Κολοκάση, στο Γέρι, και κληθείς να αναφερθεί στις συνέπειες της χθεσινής κακοκαιρίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δυστυχώς είχαμε μια τραγική απώλεια ενός συμπατριώτη μας.

Από πολύ νωρίς, από τις προηγούμενες μέρες οι αρμόδιες Αρχές ενημέρωναν για αυτή την κατάσταση πραγμάτων. Την ίδια στιγμή, βλέποντας τις συνέπειες, τις επιπτώσεις που προέκυψαν, όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες είναι σε εγρήγορση από σήμερα για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, γιατί υπήρξαν προκλήσεις, προβλήματα, ζημιές και το κράτος θα σταθεί αρωγός σε όλους αυτούς τους συμπατριώτες μας που το έχουν ανάγκη».