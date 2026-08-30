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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εξελίξεις με τη φωτιά στο πρατήριο: Χειροπέδες στον 38χρονο - Επιχείρησε να ταξιδέψει από το αεροδρόμιο Λάρνακας

 30.08.2026 - 11:06
Εξελίξεις με τη φωτιά στο πρατήριο: Χειροπέδες στον 38χρονο - Επιχείρησε να ταξιδέψει από το αεροδρόμιο Λάρνακας

Υπόθεση αμελών και απερίσκεπτων πράξεων διερευνά η Αστυνομία, σε σχέση με τον τραυματισμό δύο προσώπων ηλικίας 32 και 38 ετών, από φωτιά που εξερράγη κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων στο αυτοκίνητο τους, σε πρατήριο στην επαρχία Λάρνακας, το βράδυ στις 28/08/2026. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης συνελήφθη ο 38χρονος, με τον Περιφερειακό Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου να συνεχίζει τις εξετάσεις.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 11.45 το βράδυ στις 28/08/2026, οι 32χρονος και 38χρονος μετέβησαν με το αυτοκίνητο του 32χρονου σε πρατήριο καυσίμων, στην επαρχία Λάρνακας, για ανεφοδιασμό του οχήματός τους με καύσιμα. Κατά τον ανεφοδιασμό με καύσιμα, ενώ ο 38χρονος βρισκόταν κοντά στην αντλία καυσίμων, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, άναψε αναπτήρα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ανάφλεξη και να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Περίοικοι κατέσβησαν με πυροσβεστήρα τη φωτιά, από την οποία προκλήθηκαν ζημιές στο αυτοκίνητο του 32χρονου και στη μηχανή ανεφοδιασμού καυσίμων.

Στο σημείο μετέβησαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και πλήρωμα ασθενοφόρου, που μετέφερε τους 32χρονο και 38χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο 32χρονος έφερε επιφανειακό έγκαυμα στο αριστερό χέρι και αφού έτυχε περίθαλψης έλαβε εξιτήριο. Ο 38χρονος έφερε εγκαύματα 2ου και 3ου βαθμού στα πόδια και στο δεξί χέρι και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, για νοσηλεία. Ωστόσο, το πρωί χθες 29/08/2026, κατόπιν δικής του επιθυμίας, ο 38χρονος έλαβε εξιτήριο.

Αργότερα χθες, γύρω στις 3.30 το απόγευμα, ο 38χρονος μετέβη στο αεροδρόμιο Λάρνακας, με πρόθεση να αναχωρήσει για τη χώρα όπου διαμένει μόνιμα. Στο αεροδρόμιο, μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, το οποίο είχε εκδοθεί για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Ακολούθως της σύλληψης του, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία, στη ΜΕΘ Εγκαυμάτων. Η κατάσταση της υγείας του είναι εκτός κινδύνου.

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