«Πνίγηκε» στα περιστατικά η Πυροσβεστική: Φωτιές, διασώσεις και τροχαία - 382 κλήσεις σε ένα 24ωρο

Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε 21 πυρκαγιές, 359 ειδικές εξυπηρετήσεις και δύο ψευδείς κλήσεις.

Μεταξύ των σοβαρότερων περιστατικών ήταν πυρκαγιά σε δύο μεταλλικά υποστατικά στην κοινότητα Αυγόρου, τα οποία εφάπτονταν σε ισόγεια ιδιωτική κατοικία. Στα υποστατικά υπήρχαν εργαλεία, μηχανήματα και συσσωρευτές οχημάτων. Για την κατάσβεση ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ ως αιτία εξετάζεται η πτώση κεραυνού.

Λίγο αργότερα, πυρκαγιά ξέσπασε σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου στην Κοκκινοτριμιθιά, όπου υπήρχαν παλιά οχήματα, ηλεκτρικός οικιακός εξοπλισμός και οικοδομικά υλικά. Στη μάχη με τις φλόγες ρίχθηκαν έξι πυροσβεστικά οχήματα, καταφέρνοντας να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς στο ίδιο το υποστατικό, αλλά και σε γειτονικά υποστατικά και ιδιωτικά οχήματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, χωρίς να αποκλείεται και σε αυτή την περίπτωση η πτώση κεραυνού.

Πυρκαγιά σημειώθηκε και σε βοηθητική κατοικία στην Πέρα Ορεινή, η οποία εφαπτόταν στο γκαράζ της κύριας κατοικίας. Από τη φωτιά καταστράφηκε το περιεχόμενο της βοηθητικής κατοικίας, μεταξύ άλλων οικιακός εξοπλισμός, ρουχισμός και μαγειρικά σκεύη. Για την κατάσβεση χρειάστηκε να αποδομηθεί μέρος της στέγης.

Ως προς τα αίτια, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος σε καταψύκτη.

Στην επαρχία Πάφου, η Πυροσβεστική συνέδραμε το Τμήμα Δασών στην κατάσβεση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση παρά την κοινότητα Ανδρολίκου, με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Δραματική επιχείρηση στο Κάβο Γκρέκο

Σημαντική ήταν και η ανταπόκριση της Πυροσβεστικής στην περιοχή Αγίων Αναργύρων, στο Κάβο Γκρέκο, μετά από κλήση του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) για άτομο που αγνοείτο μετά τη θαλασσοταραχή και ενδεχομένως είχε καταφύγει σε βράχια.

Το άτομο εντοπίστηκε από ελικόπτερο που ενεργοποιήθηκε από το ΚΣΕΔ και ανασύρθηκε από διασώστες, προτού μεταφερθεί στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου.

Στο περιστατικό παρευρέθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ η ΕΜΑΚ ανταποκρίθηκε αρχικά στο συμβάν, όμως καθ' οδόν έλαβε οδηγίες να επιστρέψει στη μονάδα της.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού μετά από τροχαίο

Σοβαρή ήταν και η ανταπόκριση της Πυροσβεστικής σε τροχαία οδική σύγκρουση στον δρόμο Λεμεσού–Πλατρών, παρά την Άλασσα, όπου δύο ιδιωτικά οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Ένα άτομο χρειάστηκε να αποπαγιδευτεί από το ένα όχημα με τη χρήση διασωστικής εξάρτησης και στη συνέχεια παραδόθηκε στο πλήρωμα ασθενοφόρου για μεταφορά στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Στη σκηνή ανταποκρίθηκαν ομάδα και όχημα διάσωσης, καθώς και πυροσβεστικό όχημα.

Φωτιές και σε οχήματα και κατοικίες

Στη Λακατάμια, πυρκαγιά ξέσπασε σε ιδιωτικό όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης υπεραγοράς. Η φωτιά προκάλεσε ζημιές στο πίσω κάθισμα, με την αιτία να αποδίδεται σε ηλεκτρικό πρόβλημα στον συσσωρευτή του οχήματος.

Αργότερα, μικρή πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε άχρηστα υλικά στην κουζίνα κατοικίας στον προσφυγικό συνοικισμό Αρχάγγελος Μιχαήλ, επίσης στη Λακατάμια. Προκλήθηκαν ελαφρές ζημιές στον χώρο, ενώ ως πιθανή αιτία εξετάζεται η επαφή των αχρήστων υλικών με τη μαγειρική εστία.

35 περιστατικά από έντονα καιρικά φαινόμενα

Παράλληλα, η Πυροσβεστική αντιμετώπισε σειρά περιστατικών που συνδέονται με τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Πάφου καταγράφηκαν συνολικά πέντε περιστατικά, μεταξύ των οποίων τρεις πτώσεις ή μετακινήσεις δέντρων και δύο περιστατικά με σπινθηρισμούς καλωδίων.

Στην Αμμόχωστο καταγράφηκαν τέσσερα περιστατικά, μεταξύ άλλων άντληση νερού από υπόγειο χώρο και περιστατικό πυρκαγιάς σε υποστατικό από κεραυνό.

Η ΕΜΑΚ ανταποκρίθηκε σε τρεις περιπτώσεις πτώσης ή μετακίνησης δέντρων σε Κόρνο, Αλαμινό και Μοσφιλωτή.

Συνολικά, τα περιστατικά που καταγράφηκαν παγκύπρια ανήλθαν σε 35, στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας δραστηριότητας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.