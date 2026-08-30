Χωρίς ρεύμα ακόμη αρκετά νοικοκυριά στη Λευκωσία - «Μάχη» της ΑΗΚ για αποκατάσταση των βλαβών

Παρά τις προσπάθειες των συνεργείων της ΑΗΚ, τα οποία συνεχίζουν να εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών, αρκετοί πολίτες εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Τα συνεργεία βρίσκονται από χθες σε διαρκή κινητοποίηση, επιχειρώντας να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα και να επαναφέρουν την ηλεκτροδότηση στις επηρεαζόμενες περιοχές.

Η προσπάθεια για πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης συνεχίζεται, με την ΑΗΚ να επιχειρεί να επαναφέρει σταδιακά την ομαλότητα στις περιοχές που επηρεάστηκαν από την κακοκαιρία.