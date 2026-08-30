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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χωρίς ρεύμα ακόμη αρκετά νοικοκυριά στη Λευκωσία - «Μάχη» της ΑΗΚ για αποκατάσταση των βλαβών

 30.08.2026 - 10:48
Χωρίς ρεύμα ακόμη αρκετά νοικοκυριά στη Λευκωσία - «Μάχη» της ΑΗΚ για αποκατάσταση των βλαβών

Σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση άφησε πίσω της η χθεσινή κακοκαιρία, η οποία προκάλεσε σειρά ζημιών στο δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, επηρεάζοντας νοικοκυριά σε διάφορες περιοχές της Λευκωσίας.

Παρά τις προσπάθειες των συνεργείων της ΑΗΚ, τα οποία συνεχίζουν να εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών, αρκετοί πολίτες εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Τα συνεργεία βρίσκονται από χθες σε διαρκή κινητοποίηση, επιχειρώντας να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα και να επαναφέρουν την ηλεκτροδότηση στις επηρεαζόμενες περιοχές.

Η προσπάθεια για πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης συνεχίζεται, με την ΑΗΚ να επιχειρεί να επαναφέρει σταδιακά την ομαλότητα στις περιοχές που επηρεάστηκαν από την κακοκαιρία.

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