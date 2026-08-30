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Ζήσε στη Χαβάη χωρίς... ενοίκιο: Καταφύγιο προσφέρει δωρεάν διαμονή σε όποιον φροντίζει διασωσμένους χοίρους

 30.08.2026 - 12:12
Ζήσε στη Χαβάη χωρίς... ενοίκιο: Καταφύγιο προσφέρει δωρεάν διαμονή σε όποιον φροντίζει διασωσμένους χοίρους

Καταφύγιο ζώων στη Χαβάη δημοσίευσε αγγελία για τον εντοπισμό εθελοντή που θα αναλάβει τη φροντίδα διασωσμένων χοίρων για 20 ώρες την εβδομάδα.

Στο Selah's Pig Sanctuary στο Keeau της Χαβάης, το καταφύγιο προσφέρει δωρεάν διαμονή και βασικές παροχές σε όποιον αναλάβει τη φροντίδα χοίρων που έχουν διασωθεί από κακοποίηση.

Οι υποχρεώσεις και τα ανταλλάγματα

Η οργάνωση παρέχει ασφαλές περιβάλλον σε ζώα που προέρχονται από καταστάσεις εγκατάλειψης ή αμέλειας. Ο εθελοντής θα αναλάβει τη σίτιση, την παροχή νερού, την παρακολούθηση της υγείας τους, καθώς και δραστηριότητες για τη συναισθηματική τους αποκατάσταση.

Σε αντάλλαγμα για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα, το καταφύγιο προσφέρει δωρεάν διαμονή στις εγκαταστάσεις του, πρόσβαση στο διαδίκτυο και κάλυψη των βασικών λογαριασμών. Παράλληλα, ο εθελοντής θα συμμετέχει σε εργασίες συντήρησης του χώρου, όπως κηπουρική, περιφράξεις και κομποστοποίηση.

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία, αν και θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία σε φάρμες ή κτηνιατρικές κλινικές. Βασική προϋπόθεση είναι η αγάπη για τα ζώα και η άνεση στην εργασία σε αγροτικό περιβάλλον, καθώς οι υπεύθυνοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν αναζητούν άτομα που επιθυμούν απλώς διακοπές.

Τι δεν περιλαμβάνει η προσφορά;

Η αγγελία δεν προβλέπει χρηματικό μισθό, ενώ τα έξοδα μετακίνησης προς τη Χαβάη, η διατροφή και τα προσωπικά έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον εθελοντή. Επιπλέον, ο επιλεγείς θα πρέπει να μεριμνήσει ο ίδιος για την έκδοση της απαραίτητης βίζας παραμονής στις ΗΠΑ για διάστημα 3 έως 6 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στην ιστοσελίδα του καταφυγίου, με την προθεσμία υποβολής να λήγει την 1η Ιανουαρίου 2027.

Gazzetta.gr 

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