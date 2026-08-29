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Κλιματιστικό: Το λάθος στο καθάρισμα που μπορεί να σας κοστίσει ακριβά

 29.08.2026 - 07:40
Κλιματιστικό: Το λάθος στο καθάρισμα που μπορεί να σας κοστίσει ακριβά

Πώς να καθαρίσετε σωστά την εξωτερική μονάδα και τι πρέπει να αποφύγετε

Η εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού συχνά περνά απαρατήρητη, μέχρι να αρχίσει να παρουσιάζει προβλήματα. Η σκόνη, τα φύλλα και οι ρύποι που συσσωρεύονται με τον χρόνο μπορούν να επηρεάσουν την απόδοσή του, γι’ αυτό και ο σωστός καθαρισμός αποτελεί βασικό μέρος της συντήρησης. Όμως υπάρχει μια λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά: άλλο ένα απαλό ξέπλυμα με λάστιχο και άλλο το πιεστικό μηχάνημα.


Μπορούμε να ρίξουμε νερό στην εξωτερική μονάδα;

Ναι, υπό προϋποθέσεις. Οι κατασκευαστές αναφέρουν ότι η εξωτερική μονάδα μπορεί να καθαριστεί με ένα απλό λάστιχο, με ήπια ροή νερού, ώστε να απομακρυνθούν η σκόνη και οι ρύποι από τα πτερύγια του συμπυκνωτή. Πριν από οποιαδήποτε εργασία, όμως, το κλιματιστικό πρέπει να είναι απενεργοποιημένο και η παροχή ρεύματος να έχει διακοπεί.

Το μεγάλο «όχι» αφορά το πιεστικό. Η πολύ δυνατή δέσμη νερού μπορεί να στραβώσει τα λεπτά μεταλλικά πτερύγια της μονάδας, περιορίζοντας τη ροή του αέρα και επηρεάζοντας τη μεταφορά θερμότητας. Με άλλα λόγια, ένα καθάρισμα που ξεκινά με καλές προθέσεις μπορεί τελικά να προκαλέσει ζημιά.


Πριν ξεκινήσετε, απομακρύνετε φύλλα, κλαδιά και άλλα σκουπίδια που έχουν συγκεντρωθεί γύρω από την εξωτερική μονάδα. Αν χρησιμοποιήσετε λάστιχο, προτιμήστε χαμηλή πίεση και αποφύγετε την έντονη δέσμη νερού. Τα πτερύγια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και μπορούν εύκολα να παραμορφωθούν.

Εξίσου σημαντικό είναι να μην επαναφέρετε το ρεύμα όσο η μονάδα παραμένει βρεγμένη. Για πιο βαθύ καθαρισμό, ειδικά όταν υπάρχει έντονη συσσώρευση βρωμιάς ή υποψία προβλήματος, είναι προτιμότερο να αναλάβει τη διαδικασία τεχνικός.

Γιατί δεν πρέπει να αμελούμε την εξωτερική μονάδα

Η καθαρή εξωτερική μονάδα βοηθά το κλιματιστικό να λειτουργεί πιο αποδοτικά. Όταν η σκόνη και τα υπολείμματα εμποδίζουν τη σωστή κυκλοφορία του αέρα, το σύστημα μπορεί να χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια και χρόνο για να πετύχει την επιθυμητή θερμοκρασία. Η τακτική συντήρηση μπορεί έτσι να συμβάλει τόσο στην καλύτερη λειτουργία όσο και στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού.


Γι’ αυτό, πριν αφήσετε το κλιματιστικό να δουλεύει ασταμάτητα μέσα στο καλοκαίρι, αξίζει να ρίξετε μια ματιά και στην εξωτερική του μονάδα. Λίγη φροντίδα μπορεί να κάνει τη διαφορά, αρκεί να μην το παρακάνετε με το νερό και κυρίως με την πίεση.

Πηγή: alfavita.gr

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