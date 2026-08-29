Ποια ώρα πρέπει να πίνεις τον τελευταίο καφέ της ημέρας για να κοιμάσαι

Νεότερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η καφεΐνη μπορεί να επηρεάζει τον ύπνο για περισσότερες ώρες απ’ όσο φανταζόμαστε. Σύμφωνα με μετα-ανάλυση 24 μελετών που δημοσιεύθηκε το 2023, η καλύτερη επιλογή για όσους θέλουν πιο ποιοτικό ύπνο είναι να αποφεύγουν τον καφέ περίπου εννέα ώρες πριν πέσουν στο κρεβάτι.

Με απλά λόγια, αν η ώρα του ύπνου σου είναι γύρω στις 10 το βράδυ, ο τελευταίος καφές της ημέρας καλό θα ήταν να έχει καταναλωθεί μέχρι περίπου τη 1 το μεσημέρι.

Οι ερευνητές εξέτασαν την επίδραση μιας συνηθισμένης δόσης καφεΐνης, περίπου 100 mg, και διαπίστωσαν ότι η κατανάλωσή της αργότερα μέσα στην ημέρα μπορεί να μειώσει τη διάρκεια του ύπνου κατά περίπου 45 λεπτά, ενώ παράλληλα αυξάνει τον χρόνο που χρειάζεται κάποιος για να αποκοιμηθεί.

Δεν αντιδρούν όμως όλοι οι οργανισμοί το ίδιο στον καφέ. Η ταχύτητα με την οποία μεταβολίζουμε την καφεΐνη αλλά και η ευαισθησία του εγκεφάλου στις διεγερτικές της ιδιότητες παίζουν σημαντικό ρόλο. Έτσι εξηγείται γιατί κάποιοι μπορούν να απολαύσουν έναν εσπρέσο μετά το βραδινό χωρίς πρόβλημα, ενώ άλλοι βλέπουν τον ύπνο τους να επηρεάζεται ακόμη και από έναν απογευματινό καφέ.

Παράλληλα, η κατανάλωση καφέ δεν είναι απαραίτητα κάτι αρνητικό. Μελέτες έχουν συνδέσει τον καφέ με διάφορα οφέλη για την υγεία, ενώ η μέτρια κατανάλωσή του θεωρείται ασφαλής για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες. Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) προτείνει ως ανώτατο όριο περίπου τα 400 mg καφεΐνης την ημέρα.

Το μυστικό, λοιπόν, δε βρίσκεται στο να κόψεις τον καφέ, αλλά στο να βρεις τη σωστή ώρα για να τον απολαμβάνεις. Και θα δεις ότι αξίζει ακόμη περισσότερο, όταν δε σου στερεί έναν καλό ύπνο.

Πηγή: cookout.skai.gr