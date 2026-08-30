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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης για το ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται πάνω από όλα»

 30.08.2026 - 16:45
Λετυμπιώτης για το ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται πάνω από όλα»

Τη βαθιά θλίψη και την αγωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας για την τραγωδία που σημειώθηκε μετά τη βύθιση σκάφους ανοικτά της Κερύνειας εκφράζει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθεί με βαθιά θλίψη και αγωνία τις εξελίξεις, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της προς όσους έχασαν τη ζωή τους, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους.

«Η σκέψη μας είναι με όσους έχασαν τη ζωή τους, με τους τραυματίες, με όλους όσοι βιώνουν αυτή την τραγωδία και με τις οικογένειές τους, σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες», σημειώνει.

Παράλληλα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τονίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, από την πρώτη στιγμή, δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης, διαθέτοντας κάθε αναγκαίο μέσο.

«Σε μια τέτοια στιγμή, η προστασία της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται πάνω από όλα», καταλήγει ο κ. Λετυμπιώτης.

 

 

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