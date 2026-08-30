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Απίστευτο κι όμως συνέβη: Έπιασε τη γυναίκα του να τον απατά με τη σκούπα-ρομπότ και κατέληξε στη φυλακή

 30.08.2026 - 17:20
Απίστευτο κι όμως συνέβη: Έπιασε τη γυναίκα του να τον απατά με τη σκούπα-ρομπότ και κατέληξε στη φυλακή

Άνδρας στην Ταϊβάν κατέγραψε με ρομποτική σκούπα τη σύζυγό του με τον εραστή της, αλλά το βίντεο της απιστίας οδήγησε τελικά και τον ίδιο στη φυλακή.

Ο άνδρας και η σύζυγός του παντρεύτηκαν το 2021 και έμεναν μαζί με τους γονείς του, στην Ταϊβάν . Παράλληλα, είχαν ένα εξοχικό σπίτι, το οποίο επισκέπτονταν μόνο κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Το 2023, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο εξοχικό, ο άνδρας εντόπισε μια άγνωστη οδοντόβουρτσα. Το εύρημα του δημιούργησε υποψίες ότι η σύζυγός του μπορεί να τον απατούσε. Ανατρέχοντας στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του πάρκινγκ, είδε έναν άνδρα που είχε στο παρελθόν μεταφέρει τη σύζυγό του από τη δουλειά στο σπίτι. Όταν τη ρώτησε σχετικά, εκείνη αρνήθηκε ότι είχε κάνει κάτι και ο σύζυγός της την πίστεψε.


Η σκούπα - ρομπότ αποκάλυψε την απιστία

Τρεις μήνες αργότερα, όμως, ο άνδρας ανακάλυψε τυχαία ότι η σύζυγός του πράγματι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Είχε ενεργοποιήσει από απόσταση τη ρομποτική σκούπα μέσω της εφαρμογής της, προκειμένου να κάνει έκπληξη στη σύζυγό του και να της μιλήσει μέσω της συσκευής. Όταν ενεργοποίησε την κάμερα της σκούπας, αντίκρισε τη σύζυγό του στο κρεβάτι με τον ίδιο άνδρα που είχε δει προηγουμένως στις κάμερες ασφαλείας.

Αντί να τους αντιμετωπίσει αμέσως, αποφάσισε να συνεχίσει την καταγραφή, ώστε να έχει αποδεικτικά στοιχεία για μια πιθανή δικαστική διαμάχη. Το υλικό κατέγραψε τη σύζυγό του και τον εραστή της μέσα στο σπίτι, μεταξύ άλλων σε προσωπικές στιγμές.

 

Η σκούπα - ρομπότ αποκάλυψε την απιστία

Ζήτησε αποζημίωση 68.000 δολαρίων

Με το βίντεο ως αποδεικτικό στοιχείο, ο απατημένος σύζυγος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη εναντίον της γυναίκας του και του εραστή της. Ζήτησε αποζημίωση ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων Ταϊβάν, περίπου 68.000 δολαρίων. Το δικαστήριο έκρινε ότι η σχέση των δύο ξεπερνούσε τα όρια μιας απλής φιλίας και τους υποχρέωσε να καταβάλουν στον άνδρα 500.000 δολάρια Ταϊβάν ως αποζημίωση. Ωστόσο, η δικαστική του νίκη είχε απρόσμενη συνέχεια.

Η σύζυγός του κατέθεσε αντιμήνυση, υποστηρίζοντας ότι ο άνδρας την είχε καταγράψει χωρίς τη συγκατάθεσή της. Παρότι το βίντεο τον βοήθησε να αποδείξει την εξωσυζυγική σχέση, ταυτόχρονα αποτέλεσε απόδειξη ότι είχε καταγράψει τις ιδιωτικές στιγμές της συζύγου του και του εραστή της χωρίς να το γνωρίζουν. Ο άνδρας υποστήριξε ότι η καταγραφή ήταν δικαιολογημένη, καθώς ήθελε να αποδείξει την απιστία. Το δικαστήριο, όμως, έκρινε ότι οι συζυγικές υποχρεώσεις δεν υπερισχύουν του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα και ότι δεν είχε δικαίωμα να καταγράψει τη σύζυγό του και τον εραστή της χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Πέντε μήνες φυλακή και πρόστιμο

Σύμφωνα με την ταϊβανέζικη νομοθεσία, η καταγραφή ή δημοσιοποίηση ιδιωτικών δραστηριοτήτων ή πληροφοριών άλλου προσώπου χωρίς ενημέρωση μπορεί να επιφέρει ποινή φυλάκισης έως τρία χρόνια και πρόστιμο έως 300.000 δολάρια Ταϊβάν.
Στη συγκεκριμένη υπόθεση, ο άνδρας καταδικάστηκε σε πέντε μήνες φυλάκιση και υποχρεώθηκε να καταβάλει πρόστιμο 150.000 δολαρίων Ταϊβάν (4.090 ευρώ) . Έτσι, το βίντεο που αρχικά του έδωσε τα στοιχεία για να αποδείξει την απιστία της συζύγου του κατέληξε να χρησιμοποιηθεί εναντίον του.

Πηγή: gazzetta.gr

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