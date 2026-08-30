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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βίντεο-σοκ από το ναυάγιο στην Κερύνεια: Επιβάτες με σωσίβια, παιδιά και κραυγές πανικού

 30.08.2026 - 17:36
Βίντεο-σοκ από το ναυάγιο στην Κερύνεια: Επιβάτες με σωσίβια, παιδιά και κραυγές πανικού

Τον πανικό που επικράτησε μεταξύ των 267 επιβατών του πλοίου, τύπου καταμαράν που ανήκει στο Filo Denizcilik, που βυθίστηκε στα ανοικτά της Κερύνειας κατέγραψε βίντεο που δημοσίευσε η τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα Kıbrıs Postası.

Όπως θα δείτε στο βίντεο οι επιβάτες φοράνε τα σωσίβια τους ενώ ορισμένους από αυτούς τους έχει καταβάλει ο φόβος με αποτέλεσμα να ακούγονται φωνές, κλάματα και ουρλιαχτά. Στα πλάνα διακρίνονται και παιδιά.

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Δείτε το βίντεο

 

 

Σύμφωνα με όσα έχουμε αναφέρει νωρίτερα και τα οποία μεταδίδονται από τα τουρκοκυπριακά μέσα επικαλούμενα «αξιωματούχους» του ψευδοκράτους μέχρι στιγμής ο τραγικός απολογισμός είναι επτά νεκροί, 23 αγνοούμενοι ενώ έχουν διασωθεί οι υπόλοιποι 237.

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Η επιχείριση εντοπισμού τους συνεχίζεται ενώ όπως είχε αναφέρει ο λεγόμενος πρωθυπουργός πιστεύεται ότι κάποιοι εξ αυτών βρίσκονται παγιδευμένοι στο πλοίο που έχει βυθιστεί. Σημείωσε δε ότι αναμένεται εντός της ημέρας να φθάσουν στα κατεχόμενα και ειδικοί από την Τουρκία που θα συνδράμουν στην επιχείρηση. Την ετοιμότητα της να συνδράμει εξέφρασε και η Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρξει κάποια απάντηση.

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