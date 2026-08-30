Βίντεο-σοκ από το ναυάγιο στην Κερύνεια: Επιβάτες με σωσίβια, παιδιά και κραυγές πανικού

Χωρίς ζώνη ασφαλείας ο άτυχος Ανδρέας – Σοκάρει η φωτογραφία από το σημείο του θανατηφόρου
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, με θύμα τον 80χρονο Ανδρέα Γεωργάκη.
Όπως θα δείτε στο βίντεο οι επιβάτες φοράνε τα σωσίβια τους ενώ ορισμένους από αυτούς τους έχει καταβάλει ο φόβος με αποτέλεσμα να ακούγονται φωνές, κλάματα και ουρλιαχτά. Στα πλάνα διακρίνονται και παιδιά.
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Σύμφωνα με όσα έχουμε αναφέρει νωρίτερα και τα οποία μεταδίδονται από τα τουρκοκυπριακά μέσα επικαλούμενα «αξιωματούχους» του ψευδοκράτους μέχρι στιγμής ο τραγικός απολογισμός είναι επτά νεκροί, 23 αγνοούμενοι ενώ έχουν διασωθεί οι υπόλοιποι 237.
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Η επιχείριση εντοπισμού τους συνεχίζεται ενώ όπως είχε αναφέρει ο λεγόμενος πρωθυπουργός πιστεύεται ότι κάποιοι εξ αυτών βρίσκονται παγιδευμένοι στο πλοίο που έχει βυθιστεί. Σημείωσε δε ότι αναμένεται εντός της ημέρας να φθάσουν στα κατεχόμενα και ειδικοί από την Τουρκία που θα συνδράμουν στην επιχείρηση. Την ετοιμότητα της να συνδράμει εξέφρασε και η Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρξει κάποια απάντηση.
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