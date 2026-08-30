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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπ. Δικαιοσύνης: Άμεση και συντονισμένη η ανταπόκριση στα έντονα καιρικά φαινόμενα

 30.08.2026 - 14:57
Υπ. Δικαιοσύνης: Άμεση και συντονισμένη η ανταπόκριση στα έντονα καιρικά φαινόμενα

Για άμεση κινητοποίηση και συντονισμένη ανταπόκριση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το Σάββατο την Κύπρο, κάνει λόγο το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, εκφράζοντας παράλληλα θλίψη για την απώλεια ενός ανθρώπου στο ναυτικό ατύχημα στο Κάβο Γκρέκο.

Τα ιδιαίτερα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το Σάββατο την Κύπρο και κυρίως την επαρχία Λευκωσίας δοκίμασαν στην πράξη την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ικανότητα άμεσης ανταπόκρισης των Υπηρεσιών του Υπουργείου, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πλημμυρικά φαινόμενα, πυρκαγιές, κεραυνοί, ανεμοστρόβιλοι και σοβαρά περιστατικά στη θάλασσα εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, καθιστώντας αναγκαία την άμεση κινητοποίηση, τη συνεχή επικοινωνία και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, προστίθεται.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας συνέδραμε στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο με εναέριο μέσο, για τη διάσωση προσώπων που κινδύνευσαν λόγω της θαλασσοταραχής.

Παράλληλα, μέλη της Αστυνομίας και ιδιαίτερα της Τροχαίας βρίσκονταν στους δρόμους, ρυθμίζοντας την κυκλοφορία και παρέχοντας βοήθεια στους οδηγούς. Σε αρκετές περιπτώσεις δρόμοι πλημμύρισαν, οχήματα ακινητοποιήθηκαν και οδηγοί εγκλωβίστηκαν, με τα μέλη της Αστυνομίας να παρεμβαίνουν άμεσα για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή διαχείριση της κυκλοφορίας, προστίθεται.

«Από τις 6 το πρωί, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δέχθηκε συνολικά 380 κλήσεις παγκύπρια, για τις οποίες έγιναν οι ανάλογες ανταποκρίσεις. Από αυτές, οι 332 αφορούσαν την επαρχία Λευκωσίας και οι 25 τις υπόλοιπες επαρχίες και σχετίζονταν με τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Άλλες 23 ανταποκρίσεις αφορούσαν πυρκαγιές, τροχαίες συγκρούσεις, απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες και άλλα περιστατικά» συμπληρώνεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας περιλάμβαναν διασώσεις ανθρώπων, αντλήσεις όμβριων υδάτων από υποστατικά, απομάκρυνση αντικειμένων που εγκυμονούσαν κινδύνους, προστασία περιουσιών και ενέργειες για την αποτροπή πυρκαγιών και ατυχημάτων. Για την αντιμετώπιση των περιστατικών κινητοποιήθηκε μεγάλος αριθμός συνεργείων και έγινε ανάκληση προσωπικού.

«Η ΜΑΕΠ, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία λειτούργησαν σε συνεχή συντονισμό μεταξύ τους και σε στενή συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς» σημειώνει το Υπουργείο. Η χθεσινή ανταπόκριση, συνεχίζει, ανέδειξε στην πράξη τη σημασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της ταχύτητας και της συνεργασίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και της ασφάλειας των πολιτών.

«Ωστοσο, η απώλεια ενός συνανθρώπου μας στο ναυτικό ατύχημα μάς θλίβει βαθύτατα» λέει εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Παράλληλα, συγχαίρει και ευχαριστεί όλους όσοι βρέθηκαν «στην πρώτη γραμμή και εργάστηκαν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες» για την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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