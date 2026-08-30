ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτούς ψάχνει η Αστυνομία για υπόθεση βίας στους αθλητικούς χώρους - Δείτε φωτογραφίες

Χωρίς ζώνη ασφαλείας ο άτυχος Ανδρέας – Σοκάρει η φωτογραφία από το σημείο του θανατηφόρου
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, με θύμα τον 80χρονο Ανδρέα Γεωργάκη.
Αλέξανδρος Σωτηρέλης – 20 ετών
Νικήτας Παπέττας – 17 ετών
Μάξιμος Μαγδαλινίδης – 17 ετών
Φέλιξ Μαγδαλινίδης -17 ετών
Στυλιανός Λουκά -22 ετών
Πέτρος Ιωάννου – 23 ετών
Χρίστος Ανδρέου – 21 ετών
Darius Alexandru Andrei Murgui – 17 ετών
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