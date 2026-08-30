Πώς να ξοδεύουμε λιγότερα στο σούπερ μάρκετ: 30 πρακτικές συμβουλές για οικονομία

Υπάρχουν αρκετές μικρές αλλαγές στον τρόπο που οργανώνουμε τα ψώνια μας που μπορούν, αθροιστικά, να κάνουν αισθητή διαφορά. Αυτές είναι 30 από τις πιο χρήσιμες συμβουλές.

Πριν πάμε στο σούπερ μάρκετ

1. Κάνουμε πρώτα έναν μικρό έλεγχο στην κουζίνα

Ανοίγουμε ψυγείο, κατάψυξη και ντουλάπια πριν γράψουμε τη λίστα. Έτσι αποφεύγουμε τις διπλές αγορές και θυμόμαστε τρόφιμα που πρέπει να καταναλωθούν σύντομα.

2. Ξεκινάμε το εβδομαδιαίο μενού από όσα έχουμε

Αν υπάρχουν φακές στο ντουλάπι, κοτόπουλο στην κατάψυξη ή λαχανικά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, αυτά γίνονται η αφετηρία για τα επόμενα γεύματα. Στη συνέχεια αγοράζουμε μόνο όσα λείπουν.

3. Σχεδιάζουμε τα γεύματα της εβδομάδας

Δεν χρειάζεται να αποφασίσουμε τι ακριβώς θα φάμε κάθε ημέρα. Αρκεί να έχουμε μια εικόνα για τέσσερα ή πέντε βασικά γεύματα, ώστε κάθε προϊόν που μπαίνει στο καλάθι να έχει έναν προορισμό.

4. Υπολογίζουμε πόσες φορές θα φάμε πραγματικά στο σπίτι

Ένα συνηθισμένο λάθος είναι να ψωνίζουμε για επτά ημέρες χωρίς να υπολογίζουμε ένα βραδινό έξω, ένα επαγγελματικό γεύμα ή το φαγητό που έχει περισσέψει από την προηγούμενη ημέρα.



5. Γράφουμε λίστα

Η λίστα περιορίζει τις αυθόρμητες αγορές και μας βοηθά να ολοκληρώσουμε γρηγορότερα τα ψώνια. Ακόμη καλύτερα, τη χωρίζουμε σε κατηγορίες: μαναβική, ψυγείο, κρέας, καθαριστικά, είδη παντοπωλείου.

6. Σημειώνουμε και τις ποσότητες

Δεν γράφουμε απλώς «ντομάτες», αλλά «4 ντομάτες» ή «ντομάτες για δύο σαλάτες». Είναι ένας απλός τρόπος να σταματήσουμε να αγοράζουμε με το μάτι περισσότερο φαγητό από όσο χρειαζόμαστε.

7. Ελέγχουμε τις προσφορές πριν φύγουμε από το σπίτι

Αν χρησιμοποιούμε τις εφαρμογές ή τα ηλεκτρονικά φυλλάδια των αλυσίδων, μπορούμε να εντοπίσουμε εκ των προτέρων τις προσφορές που αφορούν πράγματα τα οποία έχουμε πραγματικά ανάγκη.

8. Δεν πηγαίνουμε για ψώνια πεινασμένοι

Η πείνα κάνει πολύ πιο δύσκολο να αντισταθούμε σε σνακ, γλυκά, έτοιμα γεύματα και γενικά σε προϊόντα που δεν βρίσκονταν στο αρχικό μας πλάνο.

Μέσα στο σούπερ μάρκετ



9. Για λίγα ψώνια παίρνουμε καλάθι, όχι καρότσι

Αν έχουμε μπει για λίγα πράγματα, δεν υπάρχει λόγος να πάρουμε ένα μεγάλο καρότσι που μοιάζει άδειο ακόμη κι όταν έχουμε ήδη αγοράσει όσα χρειαζόμαστε.

10. Ακολουθούμε τη λίστα και όχι τους διαδρόμους

Δεν χρειάζεται να περάσουμε από ολόκληρο το κατάστημα. Όσο περισσότερα προϊόντα βλέπουμε τόσο περισσότερες ευκαιρίες δημιουργούνται για αγορές που δεν είχαμε προγραμματίσει.

11. Δεν θεωρούμε κάθε περίοπτη τοποθέτηση ευκαιρία

Τα προϊόντα που βρίσκονται στις άκρες των διαδρόμων ή σε μεγάλες ειδικές προθήκες τραβούν την προσοχή. Αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι και η οικονομικότερη επιλογή.

12. Κοιτάζουμε την τιμή ανά κιλό ή λίτρο

Είναι από τους πιο αξιόπιστους τρόπους σύγκρισης δύο διαφορετικών συσκευασιών. Η χαμηλότερη τελική τιμή δεν σημαίνει απαραίτητα και φθηνότερο προϊόν.

13. Κάνουμε τον ίδιο έλεγχο και στις προσφορές

Μια μεγάλη συσκευασία σε προσφορά μπορεί και πάλι να είναι ακριβότερη ανά κιλό από μια εναλλακτική. Η ένδειξη «προσφορά» δεν αντικαθιστά τη σύγκριση τιμών.

14. Δοκιμάζουμε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουμε όλες τις μάρκες που προτιμάμε. Σε βασικά προϊόντα, όμως, όπως ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια ή είδη καθαρισμού, αξίζει να συγκρίνουμε τιμή και ποιότητα.

15. Αξιοποιούμε τις κάρτες πιστότητας

Οι εκπτώσεις και οι εξατομικευμένες προσφορές μπορούν να μειώσουν τον λογαριασμό, αρκεί να μην αγοράζουμε κάτι αποκλειστικά και μόνο επειδή συγκεντρώνουμε πόντους ή επειδή βρίσκεται σε προσφορά.

16. Δεν αγοράζουμε κάτι επειδή απλώς έχει έκπτωση

Μια έκπτωση μάς εξοικονομεί χρήματα μόνο όταν αφορά στο προϊόν που θα αγοράζαμε έτσι κι αλλιώς. Διαφορετικά δημιουργεί μία επιπλέον δαπάνη.

Τι βάζουμε στο καλάθι



17. Κοιτάζουμε και τα κατεψυγμένα λαχανικά

Αρακάς, φασολάκια, σπανάκι, μπρόκολο και άλλα κατεψυγμένα λαχανικά μπορούν να αποδειχθούν οικονομικά, κυρίως όταν γνωρίζουμε ότι δεν θα προλάβουμε να χρησιμοποιήσουμε εγκαίρως τα αντίστοιχα φρέσκα.

18. Δεν υποτιμάμε τις κονσέρβες

Ντομάτα, όσπρια, τόνος και άλλα τρόφιμα μακράς διάρκειας μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για πολλά γρήγορα και οικονομικά γεύματα, με πολύ μικρότερο κίνδυνο να χαλάσουν πριν τα χρησιμοποιήσουμε.

19. Επιλέγουμε φρούτα και λαχανικά εποχής

Τα εποχικά προϊόντα βρίσκονται σε μεγαλύτερη αφθονία και συχνά προσφέρουν καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Επιπλέον, δεν υπάρχει λόγος να πληρώνουμε ακριβά ένα φρούτο ή λαχανικό εκτός εποχής όταν υπάρχουν τόσες εναλλακτικές.

20. Δεν αγοράζουμε μεγαλύτερη συσκευασία χωρίς να κάνουμε τον λογαριασμό

Το «οικογενειακό μέγεθος» δεν σημαίνει υποχρεωτικά οικονομία. Πρώτα συγκρίνουμε την τιμή ανά κιλό και μετά αναρωτιόμαστε αν μπορούμε πράγματι να καταναλώσουμε ολόκληρη την ποσότητα.

21. Αγοράζουμε μεγάλες ποσότητες μόνο από τρόφιμα που χρησιμοποιούμε συχνά

Ρύζι, ζυμαρικά, όσπρια και άλλα τρόφιμα μεγάλης διάρκειας μπορούν να συμφέρουν σε μεγαλύτερες συσκευασίες. Δεν ισχύει το ίδιο για κάτι που αγοράζουμε σπάνια ή που χαλάει γρήγορα.

22. Επιλέγουμε οικονομικότερες πηγές πρωτεΐνης

Όσπρια και αυγά μπορούν να μπουν συχνότερα στο εβδομαδιαίο μενού, ενώ στο κρέας μπορούμε να αξιοποιήσουμε και οικονομικότερα κομμάτια που είναι εξαιρετικά όταν μαγειρευτούν σωστά.

23. Σκεφτόμαστε αν αξίζει να πληρώσουμε για την ευκολία

Κομμένα φρούτα, καθαρισμένα λαχανικά, έτοιμες σαλάτες, τριμμένα τυριά και άλλα προϊόντα ευκολίας ενσωματώνουν στην τιμή τους την επεξεργασία και τη συσκευασία. Όταν έχουμε χρόνο, αξίζει να συγκρίνουμε την τιμή τους με εκείνη του ολόκληρου προϊόντος.

24. Αγοράζουμε μόνο όσο μπορούμε να καταναλώσουμε

Η χαμηλή τιμή μιας μεγάλης ποσότητας δεν έχει καμία αξία αν το μισό προϊόν καταλήξει στα σκουπίδια. Αυτό αφορά ιδιαίτερα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα μυρωδικά και άλλα ευπαθή τρόφιμα.

το ντουλάπι της οικογένειας

Η οικονομία συνεχίζεται στο σπίτι



25. Χρησιμοποιούμε την κατάψυξη πριν να είναι αργά

Δεν περιμένουμε ένα τρόφιμο να φτάσει στα όριά του για να αποφασίσουμε τι θα το κάνουμε. Αν βλέπουμε ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε εγκαίρως ψωμί, κρέας ή μαγειρεμένο φαγητό που καταψύχεται με ασφάλεια, το βάζουμε στην κατάψυξη όσο βρίσκεται ακόμη σε καλή κατάσταση.

26. Δημιουργούμε στο ψυγείο ένα σημείο «φάτε πρώτα αυτά»

Ένα συγκεκριμένο ράφι ή δοχείο μπορεί να φιλοξενεί τα τρόφιμα που πρέπει να καταναλωθούν άμεσα. Έτσι, δεν χάνονται πίσω από καινούργιες συσκευασίες και μειώνεται η πιθανότητα να τα ανακαλύψουμε όταν πια είναι αργά.

27. Βάζουμε τα παλιότερα προϊόντα μπροστά

Κάθε φορά που επιστρέφουμε από το σούπερ μάρκετ, δεν τοποθετούμε αυτομάτως τις νέες αγορές μπροστά από τις παλιές. Φέρνουμε μπροστά όσα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρώτα και βάζουμε τα καινούργια πίσω.

28. Αποθηκεύουμε σωστά τα φρούτα και τα λαχανικά

Δεν διατηρούνται όλα με τον ίδιο τρόπο. Ορισμένα φρούτα, όπως μήλα, μπανάνες, αχλάδια και αβοκάντο, παράγουν αιθυλένιο καθώς ωριμάζουν και μπορούν να επιταχύνουν την ωρίμανση άλλων φρούτων και λαχανικών που βρίσκονται κοντά τους. Η σωστή αποθήκευση μπορεί να μας χαρίσει επιπλέον ημέρες ζωής στα φρέσκα προϊόντα.

29. Καθιερώνουμε ένα γεύμα «αδειάζουμε το ψυγείο»

Μία φορά την εβδομάδα, πριν από τα επόμενα ψώνια, μαγειρεύουμε με όσα έχουν απομείνει. Μερικά λαχανικά μπορούν να γίνουν ομελέτα ή σάλτσα για ζυμαρικά, λίγο ψητό κοτόπουλο να μπει σε πίτα ή σάντουιτς και ένα κομμάτι τυρί να αξιοποιηθεί σε μια τάρτα.

30. Για μία εβδομάδα καταγράφουμε τι πετάμε

Είναι ίσως η πιο αποκαλυπτική άσκηση. Αν διαπιστώσουμε ότι πετάμε συστηματικά μαρούλι, μυρωδικά, ψωμί, γιαούρτι ή φρούτα, έχουμε βρει ακριβώς πού χάνεται μέρος του προϋπολογισμού μας. Την επόμενη φορά αγοράζουμε μικρότερη ποσότητα ή αλλάζουμε τον τρόπο που το αποθηκεύουμε.

Το πραγματικά ακριβό τρόφιμο είναι αυτό που πετάμε

Η οικονομία στο σούπερ μάρκετ δεν εξαρτάται από ένα κόλπο ούτε από το αν θα βρούμε την καλύτερη προσφορά της εβδομάδας. Προκύπτει από πολλές μικρές αποφάσεις: να γνωρίζουμε τι έχουμε στο σπίτι, να αγοράζουμε τις ποσότητες που χρειαζόμαστε, να συγκρίνουμε τις πραγματικές τιμές και να χρησιμοποιούμε όσα αγοράσαμε. Γιατί ένα προϊόν που αγοράσαμε φθηνότερα αλλά τελικά πετάξαμε δεν ήταν ποτέ πραγματική ευκαιρία.

Πηγή: cantina.protothema.gr