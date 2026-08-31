Καταστροφές από την κακοκαιρία: Πού να αποταθείτε αν υπεστήκατε ζημιές - Τι πρέπει να στείλετε

Μέχρι στιγμής, έχουν καταγράφει 183 επηρεαζόμενες κατοικίες σε 20 Κοινότητες και τρεις Δήμους, κυρίως στην Επαρχία Λευκωσίας, καθώς και ζημιές σε δημόσιες υποδομές.

Με σκοπό την ταχύτερη ολοκλήρωση της καταγραφής και της αξιολόγησης των ζημιών από τα συνεργεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, οι πληγέντες καλούνται να αποστείλουν στην οικεία Επαρχιακή Διοίκηση, το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026 , τις ακόλουθες πληροφορίες:

Όνομα

Διεύθυνση

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Οι πιο πάνω πληροφορίες μαζί με φωτογραφίες αποστέλλονται στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Διευκρινίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αναλάβει τη διαχείριση των αιτημάτων που αφορούν κατοικίες, επαγγελματικά υποστατικά και οχήματα.

Τα κριτήρια και το ύψος της κατά χάριν οικονομικής βοήθειας που θα παραχωρηθεί στους πληγέντες θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.