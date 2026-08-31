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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καταστροφές από την κακοκαιρία: Πού να αποταθείτε αν υπεστήκατε ζημιές - Τι πρέπει να στείλετε

 31.08.2026 - 16:18
Καταστροφές από την κακοκαιρία: Πού να αποταθείτε αν υπεστήκατε ζημιές - Τι πρέπει να στείλετε

Σε σχέση με τις ζημιές που προκλήθηκαν σε υποστατικά και περιουσίες εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 29 Αυγούστου 2026, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι τα συνεργεία των Επαρχιακών Διοικήσεων παγκύπρια έχουν αρχίσει την καταγραφή των ζημιών, με ιεράρχηση στις περιπτώσεις όπου οι ζημιές είναι μεγαλύτερες και σοβαρότερες.

Μέχρι στιγμής, έχουν καταγράφει 183 επηρεαζόμενες κατοικίες σε 20 Κοινότητες και τρεις Δήμους, κυρίως στην Επαρχία Λευκωσίας, καθώς και ζημιές σε δημόσιες υποδομές.

Με σκοπό την ταχύτερη ολοκλήρωση της καταγραφής και της αξιολόγησης των ζημιών από τα συνεργεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, οι πληγέντες καλούνται να αποστείλουν στην οικεία Επαρχιακή Διοίκηση, το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026, τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Όνομα
  • Διεύθυνση
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας

Οι πιο πάνω πληροφορίες μαζί με φωτογραφίες αποστέλλονται στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Επαρχιακή Διοίκηση

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Λευκωσίας

[email protected] / [email protected]

22804248 / 22804214 / 22804303 / 22804357

Λεμεσού

[email protected]

25806422

Λάρνακας

[email protected]

24801867

Πάφου

[email protected]

26801176 / 26801101 / 26801113 / 26801178

Αμμοχώστου

[email protected]

23200909

Διευκρινίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αναλάβει τη διαχείριση των αιτημάτων που αφορούν κατοικίες, επαγγελματικά υποστατικά και οχήματα.

Τα κριτήρια και το ύψος της κατά χάριν οικονομικής βοήθειας που θα παραχωρηθεί στους πληγέντες θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

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