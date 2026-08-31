Εκδόθηκε NAVTEX για το Κάβο Γκρέκο: Σε εξέλιξη επιχείρηση για τα δύο ναυάγια

Τα «PERLA BIANCA» και «PETSAS I» βρίσκονται στον κόλπο μεταξύ Αγίων Αναργύρων και Κόννου, ενώ το Υφυπουργείο Ναυτιλίας προωθεί, μαζί με άλλες υπηρεσίες, την απομάκρυνση των ναυαγίων, των υπολειμμάτων και τυχόν ρυπογόνων ουσιών.

Παράλληλα, το ΚΣΕΔ εξέδωσε NAVTEX, προειδοποιώντας τους ναυτιλλομένους για την περιοχή.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η διερεύνηση των συνθηκών της βύθισης. Για το «PERLA BIANCA», στο οποίο ιδιοκτήτης και χειριστής ήταν ο Ντίμης Μαυρόπουλος που έχασε τη ζωή του, την έρευνα χειρίζονται το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και η Αστυνομία.

Για το «PETSAS I», τη διερεύνηση αναλαμβάνει η αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων.