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ΔΙΕΘΝΗ

Στη φυλακή 37χρονος που ξυλοκοπούσε την σύζυγό του μπροστά στη δίχρονη κόρη τους

 31.08.2026 - 14:46
Στη φυλακή 37χρονος που ξυλοκοπούσε την σύζυγό του μπροστά στη δίχρονη κόρη τους

Στη φυλακή κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί έναν μήνα τη σύζυγό του και την χτυπούσε με κουτουλιές στο κεφάλι μέσα στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη, ενώ μπροστά στα περιστατικά ήταν η ανήλικη κόρη τους, η οποία έβλεπε τη μητέρα της μέσα στα αίματα.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη ενώπιον ανηλίκου και απειλή, και του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 28 μηνών. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεσή του να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή.

Σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος, όλα ξεκίνησαν στις 15 Ιουλίου, όταν ο κατηγορούμενος ανακάλυψε κάποια πράγματα σχετικά με την ίδια και άρχισε να εκδηλώνει ιδιαίτερα βίαιη συμπεριφορά απέναντί της. Όπως είπε η 29χρονη γυναίκα, την πρώτη φορά την ξυλοκόπησε με κλωτσιές και μπουνιές, ενώ απείλησε ότι θα της αφαιρέσει τη ζωή.

«Από τότε υπήρξαν και άλλα περιστατικά, καθώς ήταν πολύ θυμωμένος. Με έσπρωχνε όταν πήγαινα να φύγω και με χτυπούσε», είπε, περιγράφοντας το συμβάν που οδήγησε στη σύλληψη του συζύγου της.

«Την τελευταία φορά ήμασταν στο σπίτι και, επειδή ήταν θυμωμένος, με χτύπησε κυρίως στο πρόσωπο, στη μύτη και στο στόμα, με το κεφάλι του. Μου έδινε κουτουλιές. Έτρεχε αίμα από τη μύτη και το στόμα μου. Χρειάστηκε να πάω στο Κέντρο Υγείας και από εκεί στο ΑΧΕΠΑ», ανέφερε. Πρόσθεσε δε ότι «μπροστά στον ξυλοδαρμό ήταν και η 2,5 ετών κόρη μας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά την κατάθεσή της για όλα τα περιστατικά λεκτικής και σωματικής βίας σε βάρος της, η γυναίκα ανέφερε στο δικαστήριο: «Πλέον είμαστε πολύ καλά με τον σύζυγό μου» και «δεν θέλω να πάει στη φυλακή».

Στην απολογία του, ο 37χρονος παραδέχθηκε τις πράξεις του και προσπάθησε να τις δικαιολογήσει, υποστηρίζοντας: «Τα έκανα πάνω στα νεύρα μου, καθώς έγιναν κάποια σκηνικά. Θύμωσα και θόλωσα επειδή έμαθα ότι μου έκρυβε κάτι».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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