«Ήταν σαν να πάλευα με δεινόσαυρο»: Πώς η 34χρονη Λία Στιούαρτ επέζησε από την επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία

Η εκπαιδευτικός και μητέρα ενός κοριτσιού ενός έτους αποκάλυψε ότι, όταν ο καρχαρίας πλησίασε σε απόσταση μόλις λίγων εκατοστών από το πρόσωπό της, αποφάσισε να το χτυπήσει με γροθιά, προσπαθώντας να σώσει τη ζωή της.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 13 Ιουνίου, ενώ η Στιούαρτ έκανε το πρωινό της μπάνιο στην παραλία Coogee, στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ. Ο καρχαρίας, μήκους περίπου τεσσάρων μέτρων, της προκάλεσε σοβαρότατα τραύματα στο αριστερό χέρι και στον μηρό.

Η 34χρονη παρέμεινε για περισσότερο από δύο εβδομάδες σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι γιατροί αναγκάστηκαν τελικά να προχωρήσουν στον ακρωτηριασμό του χεριού της.

Στην πρώτη της συνέντευξη μετά την επίθεση, στην εκπομπή «60 Minutes» του Nine, περιέγραψε τη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας βρισκόταν δίπλα της: «Δεν έχω ξαναφωνάξει τόσο δυνατά και τόσο απελπισμένα στη ζωή μου. Σκεφτόμουν ότι αποκλείεται, οι ναυαγοσώστες θα μας ακούσουν, κάποιο τζετ σκι θα έρθει από στιγμή σε στιγμή και θα τον τρομάξει», ανέφερε.

Ωστόσο, όπως είπε, πέρασε περίπου ένα λεπτό χωρίς να φτάσει βοήθεια και ο καρχαρίας παρέμενε στο σημείο.

Η Στιούαρτ θυμάται ότι ο καρχαρίας έφτασε σε απόσταση περίπου 30 εκατοστών από το πρόσωπό της: «Θυμάμαι τα μικρά, μαύρα μάτια του. Το πρόσωπό του ήταν τρομακτικό. Δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ», είπε.



Όταν είδε τον καρχαρία να ανοίγει το στόμα του μπροστά της, κατάλαβε ότι έπρεπε να αντιδράσει άμεσα: «Σκέφτηκα: “Θα μου αρπάξει το πρόσωπο. Πρέπει να προσπαθήσω να τον χτυπήσω, να τον σπρώξω μακριά, διαφορετικά θα μου δαγκώσει το κεφάλι”».



Παρότι είναι δεξιόχειρας, η 34χρονη αποφάσισε μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου να χρησιμοποιήσει το αριστερό της χέρι για να χτυπήσει τον καρχαρία.



Όπως αποκάλυψε, εκείνη τη στιγμή πέρασε από το μυαλό της μία ακραία σκέψη: «Ποιο άκρο είμαι διατεθειμένη να χάσω;».

Τα επόμενα δευτερόλεπτα, όπως περιγράφει, έμοιαζαν να εκτυλίσσονται σε αργή κίνηση: «Ήταν σαν να παλεύεις με έναν δεινόσαυρο», ανέφερε.



«Μέσα στο μυαλό μου έλεγα: “Δεν πρόκειται να με πάρεις μακριά από την κόρη μου”. Γύρισα απότομα και άρχισα να τον χτυπάω ξανά και ξανά στο πρόσωπο. Ήταν τόσο μεγάλος. Ήταν σαν να χτυπάς έναν τοίχο από τούβλα».



Ο καρχαρίας τη δάγκωσε στο αριστερό χέρι και στον μηρό, προτού τελικά φτάσει βοήθεια.



Ξαπλωμένη στην παραλία, χάνοντας και ανακτώντας κατά διαστήματα τις αισθήσεις της, η Στιούαρτ θυμάται ότι επαναλάμβανε στον εαυτό της πως δεν μπορούσε να πεθάνει, έχοντας συνεχώς στο μυαλό της την ενός έτους κόρη της, Όγκουστ.



«Ένιωθα τη ζωή μου να φεύγει. Ήταν σαν να άδειαζε ολόκληρο το σώμα μου και να πήγαινα κάπου αλλού. Και λίγο πριν φτάσω στο τέλος αυτού του τούνελ, είδα μπροστά μου την Όγκουστ», περιέγραψε.



«Σκέφτηκα: “Δεν θα έχει μητέρα. Θα μεγαλώσει χωρίς μαμά”. Δεν μπορούσα να το δεχτώ. Δεν ήθελα να μεγαλώσει χωρίς μητέρα».



Η 34χρονη πέρασε αρκετές εβδομάδες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και εξακολουθεί να προσπαθεί να προσαρμοστεί στις μεγάλες αλλαγές που προκάλεσαν οι τραυματισμοί στην καθημερινότητά της.



Μία από τις δυσκολότερες στιγμές, όπως λέει, είναι όταν η μικρή της κόρη απλώνει τα χέρια για να την πάρει αγκαλιά: «Εκνευρίζομαι και απογοητεύομαι πολύ. Η Όγκουστ σηκώνει τα χέρια της και θέλει να την πάρω αγκαλιά. Το θέλω απελπισμένα, θέλω πάρα πολύ να τη σηκώσω, αλλά δεν μπορώ», είπε.



Παρά τον ακρωτηριασμό και τη μακρά πορεία αποκατάστασης που έχει μπροστά της, η Στιούαρτ δηλώνει αποφασισμένη να μην επιτρέψει στην αναπηρία της να καθορίσει τη ζωή της.



«Έχω μια αναπηρία, αλλά δεν θέλω να με κρατήσει πίσω. Θα βρω τρόπους να ξεπεράσω τις δυσκολίες και να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Μου δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία», τόνισε.



Όπως λέει, η εμπειρία αυτή την έκανε να ανακαλύψει μέσα της μια δύναμη που μέχρι σήμερα δεν γνώριζε ότι διέθετε.



«Δεν είμαι απλώς το κορίτσι που δέχτηκε επίθεση στην παραλία. Είμαι η γυναίκα που γρονθοκόπησε τον καρχαρία στο πρόσωπο», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα