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ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Κυψέλη: Βρέθηκε νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα

 30.08.2026 - 21:31
Φρίκη στην Κυψέλη: Βρέθηκε νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη, όταν άνοιξαν μια βαλίτσα και μέσα εντόπισαν νεκρό βρέφος σε δοχείο.

Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία που έκανε ιδιοκτήτης Airbnb στο κέντρο της Αθήνας ότι δεν αποχωρούν από το σπίτι άτομα που το είχαν νοικιάσει και δεν πλήρωναν το προβλεπόμενο αντίτιμο, σημειώνοντας πως έκαναν χρήση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από το σημείο περνούσαν μηχανές της ΔΙΑΣ, με τον ιδιοκτήτη να τους σταματά και να τους ανεβάζει στο διαμέρισμα. Εκεί βρίσκονταν ο άνδρας ελληνικής καταγωγής που το είχε ενοικιάσει, με την 15χρονη κόρη του και έναν Αφγανό.

Εντός του σπιτιού βρέθηκαν τα δύο ανήλικα παιδιά και η Γερμανίδα σύζυγος του ιδιοκτήτη που είχε κάνει την καταγγελία στην ΕΛΑΣ. Από το σπίτι, οι αστυνομικοί πήραν δύο βαλίτσες τις οποίες μετέφεραν στο τμήμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αστυνομικοί στο τμήμα άνοιξαν τις βαλίτσες και βρέθηκαν μπροστά σε ένα φρικιαστικό θέαμα με το νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο. Σε ερωτήσεις των αστυνομικών, η Γερμανίδα σύζυγος του ιδιοκτήτη ισχυρίστηκε πως το βρέφος ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από οκτώ μήνες.

Πληροφορίες, ταυτόχρονα, αναφέρουν πως η 15χρονη που βρισκόταν εντός του σπιτιού είναι έγκυος και πατέρας του παιδιού φέρεται να είναι ο Αφγανός.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση και έχει ενημερωθεί εισαγγελέας.

Πηγή: protothema.gr

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