Οκτώ νεκροί, 17 αγνοούμενοι και οκτώ συλλήψεις στο ναυάγιο στην Κερύνεια

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το λιμάνι της Κερύνειας προς το λιμάνι της Τασούτσου, όταν άρχισε να παρουσιάζει εισροή υδάτων περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια ανοιχτά της Κερύνειας.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Ερχιουρμάν, μιλώντας στο CNN Türk, τόνισε: «δυστυχώς, στο πλοίο βρίσκονταν 267 άνθρωποι. Το πλοίο ανατράπηκε και βυθίστηκε σε περιοχή με βάθος 514 μέτρων», ανέφερε.

Όπως είπε, δεδομένου ότι το πλοίο βυθίστηκε σε βάθος 514 μέτρων, η πρόσβαση σε όσους ενδεχομένως βρίσκονται ακόμη μέσα στο πλοίο, δεν φαίνεται εύκολη προς το παρόν.

Δύο παιδιά στην εντατική για προληπτική παρακολούθηση

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των τραυματιών, ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων ανέφερε ότι το «υπουργείο Υγείας» παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας τους και την εξέλιξη της θεραπείας τους. Δύο παιδιά νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας αποκλειστικά για παρακολούθηση, όπως διευκρίνισε.

Παράλληλα, κάλεσε τις οικογένειες που δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους να απευθυνθούν στο «υπουργείο Υγείας», ενώ αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα οι τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας για την ενημέρωση των συγγενών.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το περιστατικό και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Οκτώ συλλήψεις

Ο λεγόμενος πρωθυπουργός Ünal Üstel ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για την τραγωδία και ότι οκτώ άτομα, συμπεριλαμβανομένου του καπετάνιου, έχουν συλληφθεί. «Ακόμα και η παραμικρή αμέλεια θα αποκαλυφθεί. Κανείς δεν θα γλιτώσει, ανεξάρτητα από το ποιος είναι, ποιος φταίει ή είναι υπεύθυνος».

Ο Ουνάλ Ουστέλ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα δηλώνοντας ότι αντιμετωπίζουν ένα τραγικό ατύχημα που «θα μείνει στην ιστορία ως η μεγαλύτερη ναυτική καταστροφή που έχει βιώσει ποτέ η Κύπρος».

«Το δηλώνω πολύ ξεκάθαρα: Κάθε πτυχή αυτού του περιστατικού θα διερευνηθεί. Ακόμα και η παραμικρή αμέλεια θα αποκαλυφθεί. Κανείς δεν θα γλιτώσει, ανεξάρτητα από το ποιος είναι, ποιος φταίει ή είναι υπεύθυνος».

Ήρθε βοήθεια από Τουρκία, είπαν όχι στο ΚΣΕΔ

Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή της τουρκοκυπριακής «ακτοφυλακής», σωστικών σκαφών και αρκετών ιδιωτικών πλοιαρίων που έσπευσαν για βοήθεια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών, στην επιχείρηση συμμετέχουν τέσσερα πλωτά μέσα της Ακτοφυλακής του ψευδοκράτους, καθώς και το επιβατηγό πλοίο AKGÜNLER 3. Παράλληλα, η τουρκική Ακτοφυλακή έχει στείλει στην περιοχή πέντε πλωτά μέσα και δύο ελικόπτερα, προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες διάσωσης.

O ηγέτης των Τουρκοκυπρίων πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες αναζήτησης για τους αγνοούμενους συνεχίζονται με τη βοήθεια δύο UAV και ενός αεροσκάφους τύπου CASA από την Τουρκία.

Στην επιχείρηση συμμετέχει επίσης το Τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο έχει διαθέσει έξι ναυτικές μονάδες για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα από την πρώτη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του ΚΣΕΔ, δήλωσε την ετοιμότητα της να συνδράμει στην επιχείρηση ωστόσο η απάντηση που ήρθε από το ψευδοκρατός ήταν αρνητική.

Σε ανακοίνωση του το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης αναφέρει ότι στις 30 Αυγούστου 2026 και ώρα 12:13, το ΚΣΕΔ έλαβε σήμα κινδύνου ότι το επιβατηγό πλοίο “FILIO JET” σημαίας Τουρκίας, ενώ βρισκόταν σε απόσταση 5 ν.μ. βορείως της Κερύνειας βρισκόταν σε κίνδυνο.

«Το ΚΣΕΔ από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε, μέσω της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) και την αρμόδια Δικοινοτική Επιτροπή, ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι το ΚΣΕΔ είναι έτοιμο να αναλάβει την επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης με αεροναυτικά μέσα Ε-Δ με αποκλειστική προτεραιότητα την διάσωση της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα».

Η τουρκοκυπριακή πλευρά επί του παρόντος ανέφερε ότι δεν χρειάζεται την συνδρομή του ΚΣΕΔ, καταλήγει.