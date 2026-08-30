Απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της η 14χρονη Ευανθία - Δείτε φωτογραφία της

Χωρίς ζώνη ασφαλείας ο άτυχος Ανδρέας – Σοκάρει η φωτογραφία από το σημείο του θανατηφόρου
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, με θύμα τον 80χρονο Ανδρέα Γεωργάκη.
Η 14χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.65μ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης, με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Κατά την αποχώρησή της, φορούσε μαύρο παντελόνι, πράσινη φανέλα και άσπρα παπούτσια.
Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.
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