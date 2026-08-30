Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑπουσιάζει από τον χώρο διαμονής της η 14χρονη Ευανθία - Δείτε φωτογραφία της
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της η 14χρονη Ευανθία - Δείτε φωτογραφία της

 30.08.2026 - 20:40
Απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της η 14χρονη Ευανθία - Δείτε φωτογραφία της

Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της Ευανθίας Μπλέτσα, 14 ετών, η οποία απουσιάζει από τις 30/08/2026 από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία.

Η 14χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.65μ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης, με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Κατά την αποχώρησή της, φορούσε μαύρο παντελόνι, πράσινη φανέλα και άσπρα παπούτσια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χαμός με την κακοκαιρία: Δεν απαντά η ΑΗΚ; Τι πρέπει να κάνετε για να δηλώσετε τη βλάβη – 3.500 κλήσεις την ώρα
«Πληρώνω Όσο Πετώ»: Η μεγάλη μάχη για τα σκουπίδια - Φόβοι ότι ο λογαριασμός θα καταλήξει στους πολίτες
«Ο γάρος της... χρονιάς»: Χαμός για το πάρκινγκ σε συγκρότημα κατοικιών - «Δεν μας φτάνει που κάποιοι κρατούν 5 αυτοκίνητα…»
Τον χτύπησε κατά λάθος με την πόρτα και τον ψάχνει παντού - Η ανάρτηση που συγκίνησε - Δείτε φωτογραφία
Κάβο Γκρέκο: Καταθέσεις από την Αστυνομία για την τραγωδία - Εκτός κινδύνου η δεύτερη γυναίκα
Συγκλονίζουν τα αντίο στον πολυπρωταθλητή που χάθηκε στο Κάβο Γκρέκο - «Καλό ταξίδι, Ντίμη»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO - Τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο: Χωρίς απαγορευτικό απόπλου η Κύπρος - Τι ισχύει με το Δελτίο Θαλασσών

 30.08.2026 - 20:19
Επόμενο άρθρο

VIDEO - Τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο: «Κουνούσε τα χέρια του και ζητούσε βοήθεια» – Τα δραματικά τελευταία λεπτά του 77χρονου

 30.08.2026 - 21:05
Χωρίς ζώνη ασφαλείας ο άτυχος Ανδρέας – Σοκάρει η φωτογραφία από το σημείο του θανατηφόρου

Χωρίς ζώνη ασφαλείας ο άτυχος Ανδρέας – Σοκάρει η φωτογραφία από το σημείο του θανατηφόρου

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, με θύμα τον 80χρονο Ανδρέα Γεωργάκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χωρίς ζώνη ασφαλείας ο άτυχος Ανδρέας – Σοκάρει η φωτογραφία από το σημείο του θανατηφόρου

Χωρίς ζώνη ασφαλείας ο άτυχος Ανδρέας – Σοκάρει η φωτογραφία από το σημείο του θανατηφόρου

  •  30.08.2026 - 16:35
ΠτΔ: «Είμαστε έτοιμοι για ΜΟΕ που να ενισχύουν την προσπάθεια επανένωσης της πατρίδας μας»

ΠτΔ: «Είμαστε έτοιμοι για ΜΟΕ που να ενισχύουν την προσπάθεια επανένωσης της πατρίδας μας»

  •  30.08.2026 - 11:11
Λετυμπιώτης για το ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται πάνω από όλα»

Λετυμπιώτης για το ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται πάνω από όλα»

  •  30.08.2026 - 16:45
VIDEO: «Μάς έλεγαν ότι δεν θα γίνει τίποτα, έφυγαν πρώτοι»: Καταγγελία επιβάτη του ναυαγίου στην Κερύνεια - Αυξάνονται οι νεκροί

VIDEO: «Μάς έλεγαν ότι δεν θα γίνει τίποτα, έφυγαν πρώτοι»: Καταγγελία επιβάτη του ναυαγίου στην Κερύνεια - Αυξάνονται οι νεκροί

  •  30.08.2026 - 18:55
Τριήμερο πένθος στα κατεχόμενα για την τραγωδία – Έρευνες για 18 αγνοούμενους

Τριήμερο πένθος στα κατεχόμενα για την τραγωδία – Έρευνες για 18 αγνοούμενους

  •  30.08.2026 - 21:43
VIDEO - Τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο: «Κουνούσε τα χέρια του και ζητούσε βοήθεια» – Τα δραματικά τελευταία λεπτά του 77χρονου

VIDEO - Τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο: «Κουνούσε τα χέρια του και ζητούσε βοήθεια» – Τα δραματικά τελευταία λεπτά του 77χρονου

  •  30.08.2026 - 21:05
Το συλλογικό μας ναυάγιο 

Το συλλογικό μας ναυάγιο 

  •  30.08.2026 - 20:05
Πώς να ξοδεύουμε λιγότερα στο σούπερ μάρκετ: 30 πρακτικές συμβουλές για οικονομία

Πώς να ξοδεύουμε λιγότερα στο σούπερ μάρκετ: 30 πρακτικές συμβουλές για οικονομία

  •  30.08.2026 - 18:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα