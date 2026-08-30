VIDEO - Τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο: Χωρίς απαγορευτικό απόπλου η Κύπρος - Τι ισχύει με το Δελτίο Θαλασσών

Μιλώντας με αφορμή το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στο Κάβο Γκρέκο, ο κ. Χρυσάνθου διευκρίνισε ότι το Τμήμα Μετεωρολογίας δεν εκδίδει απαγορευτικά απόπλου για πλοία και σκάφη.

Όπως εξήγησε, η Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδίδει Δελτίο Θαλασσών, το οποίο είχε εκδοθεί και κατά τη χθεσινή ημέρα, περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούσαν στις θαλάσσιες περιοχές.

Συγκεκριμένα, στο δελτίο επισημαινόταν ότι στα ανατολικά το ύψος των κυμάτων έφτανε περίπου τα 2,5 μέτρα, ενώ οι ριπές των ανέμων έφταναν μέχρι και τα 9 μποφόρ.

Ο κ. Χρυσάνθου διευκρίνισε παράλληλα ότι το Δελτίο Θαλασσών της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αφορά θαλάσσια περιοχή σε απόσταση έως και οκτώ χιλιομέτρων από την ακτογραμμή της Κύπρου.

«Όλοι οι αρμόδιοι επικοινωνούν μαζί μας και ο καθένας ενημερώνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες και επαγγελματίες έχουν πρόσβαση στις σχετικές μετεωρολογικές πληροφορίες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, αρκετοί επαγγελματίες επικοινώνησαν χθες με το Τμήμα Μετεωρολογίας, προκειμένου να ενημερωθούν για τις καιρικές συνθήκες.

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κ. Χρυσάνθου, όσοι επικοινώνησαν με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν προχώρησαν σε απόπλου.

«Όσοι επικοινώνησαν μαζί μας δεν βγήκαν από το λιμάνι», είπε χαρακτηριστικά.

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