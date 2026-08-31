Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Παραχώρησε τη σύνταξή του από τη θητεία του ως ΥΠΕΞ σε Στέγη Ηλικιωμένων και Αναπήρων

Την ενέργεια του Προέδρου γνωστοποίησε με ανάρτησή του το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Φοινιού, το οποίο εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη για την οικονομική στήριξη της Στέγης. Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσφέρει στη Στέγη τη σύνταξη που λαμβάνει λόγω της προηγούμενης θητείας του ως Υπουργός Εξωτερικών, με το Συμβούλιο να χαρακτηρίζει την απόφασή του ως πράξη βαθιά και ανιδιοτελή.

«Μέσα από την προσφορά σας δεν μας δίνετε μόνο υλική στήριξη. Μας δίνετε δύναμη, μας ενθαρρύνετε να συνεχίσουμε το έργο μας», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανάρτηση.

Το Συμβούλιο σημειώνει παράλληλα ότι η συγκεκριμένη συνεισφορά αποτελεί σημαντική στήριξη για τους ανθρώπους που φιλοξενούνται στη δομή, αλλά και για το προσωπικό που βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό τους.

Εκ μέρους των ενοίκων της Περιφερειακής Στέγης Ηλικιωμένων και Αναπήρων Φοινιού, του προσωπικού και του Συμβουλίου, εκφράζονται θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την ανάρτηση να καταλήγει πως η ευαισθησία και η διαρκής στήριξή του «θα παραμείνουν βαθιά χαραγμένες στις καρδιές μας».