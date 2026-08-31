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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Στη δημοσιότητα τα ονόματα των νεκρών και αγνοουμένων

 31.08.2026 - 17:12
Ναυάγιο στην Κερύνεια: Στη δημοσιότητα τα ονόματα των νεκρών και αγνοουμένων

Τα ονόματα 8 νεκρών και 20 αγνοουμένων ανακοινώθηκαν το απόγευμα, 23 σχεδόν ώρες μετά το ναυάγιο του καταμαράν της Filo jet, 4 ναυτικά μίλια ανοικτά της Κερύνειας χθες.

Από τα 26 συνολικά άτομα, οι δύο είναι «υπήκοοι» του ψευδοκράτους και οι υπόλοιποι 26 πολίτες της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

Η Νουρτζιάν Χιλάλογλου έχει ταυτοποιηθεί ως νεκρή ενώ η κόρη της Αννί Αζέλ περιλαμβάνεται στους αγνοούμενους. Νεκροί είναι ακόμη οι  Νιχάν Μπάλγιεμεζ, Χουσείν Όζντεμιρ, Νουράι Ζεϊτούν, Φαχρί Ατές, Γκιούλτζιαν Γκιουρέλ, Ρεϊχάν Βερίμ και Νισά Τορέρ.

Αγνοούμενοι είναι και τα αδέρφια Σαλιχά Μπιτσέρ, κορίτσι 12 ετών, και Μεχμέτ Μπιτσέρ, αγόρι 6 ετών, η μητέρα των οποίων εμφανίζεται σε πολλά βίντεο σε ΜΜΕ και ΜΚΔ ν’ αναζητά με σπαρακτικό τρόπο τα παιδιά της, λέγοντας πως κρατούσε την κόρη της και την έχασε μέσα από τα χέρια της.

Ο Φερντί Τορέρ, συγγενής της Νισά Τορέρ, είναι αγνοούμενος, ενώ αγνοούμενοι επίσης είναι οι συγγενείς Μουσταφά, Μαχμούτ και Ελμάς Ντεμίρ. Αγνοούμενη είναι και η Σερίφ Όζντεμιρ σύζυγος του νεκρού Χουσεϊν Όζντεμιρ, καθως και το ζεύγος Γιούλα και Αϊχάν Οζτζιάν. Αγνοούμενοι είναι επίσης οι: Οζγκιούρ Γκιονούλ,Ορχάν Μπεκέτ, Ναζμιγιέ Όζμπολατ, Ελίφ Μπαϊρ, Νιχάτ Παντζιάρ, Μουσταφά Κεμάλ Γιαραλί, Μεχμέτ  Μπαϊχάν, Μεχμέτ Νουρί Αϊράν, και οι Τ/κ Σουυλεϊμάν Ερντογάν και Ισμαήλ Κούρτ.

Ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ, ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ότι συνεχίζονται οι έρευνες εντοπισμού και διάσωσης και πως έχουν επικεντρωθεί στην ανέυρεση των 20 αγνοουμένων. Ταυτόχρονα, ανέφερε, συνεχίζονται και οι έρευνες της «αστυνομίας» για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Στο κέντρο διαχείρισης κρίσεως πήγε και σήμερα το μεσημέρι ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος μίλησε με συγγενείς επιβατών που βρίσκονταν εκεί ενώ έκανε και δηλώσεις. Οι έρευνες, είπε, συνεχίζονται αδιάλειπτα σήμερα, όπως και χθες κι ανακοίνωσε ότι αύριο θα φτάσει ένα πλοίο από την Τουρκία που έχει την δυνατότητα έρευνας σε βάθος έως και 1000 μέτρα.

Πρόσθεσε ότι "έρευνα για τις ευθύνες βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 9 άτομα". Δεδομένου, συνέχισε, ότι υπάρχουν πολυάριθμες καταγγελίες, η έρευνα θα διεξαχθεί με διαφανή τρόπο. Το συμβάν, είπε, δεν πρόκειται να ξεχαστεί και οι υπαίτιοι θα λογοδοτήσουν. «Αυτό που συνέβη αυτή τη φορά πρέπει τώρα να αποτελέσει σημείο καμπής από διοικητικής άποψης», σημείωσε.

Ανέφερε επίσης ότι έχουν επικοινωνήσει με τις οικογένειες και των οκτώ θυμάτων.

Τραγική μητέρα

Στο λιμάνι της Κερύνειας βρίσκονταν καθόλη την διάρκεια της ημέρας πολλοί συγγενείς θυμάτων και αγνοουμένων. Την ώρα που το μεσημέρι έκανε δηλώσεις στα ΜΜΕ εκεί ο Πρόεδρος της συντεχνίας Kamu-İş, Αχμέτ Σερντάρογλου, η μητέρα της 12χρονης και του 6χρονου που αγνοούνται τον πλησίασε και με θλίψη τον παρακάλεσε για βοήθεια. «Ο γιος μου είναι 6 ετών, ζυγίζει 20 κιλά, δεν μπορεί να αμυνθεί. Το πρόσωπο της κόρης μου είναι συνεχώς στο μυαλό μου», ανέφερε.

Κλαίγοντας, η μητέρα έκανε έκκληση να βρουν τα παιδιά της, με τον Σερντάρογλου να επικρίνει το γεγονός ότι δεν είχαν ακόμα ανακοινωθεί μέχρι τότε τα ονόματα.

Τραματίες

Νωρίτερα, το τ/κ «πρακτορείο ειδήσεων», είχε μεταδώσει ότι 19 άτομα ήταν υπό νοσηλεία, οι 10 στο "γενικό νοσοκομείο" της κατεχόμενης Λευκωσίας και οι υπόλοιποι σε άλλα «δημόσια» και ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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