Νετανιάχου για αμυντική συμφωνία: «Συνέχεια της συμμαχίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ»

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το νέο πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας της Ελλάδας, ως μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες της χώρας του:

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι: «Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία του Ισραήλ και για ακόμη μία απόδειξη των δυνατοτήτων της ισραηλινής αμυντικής και τεχνολογικής βιομηχανίας». Και πρόσθεσε πως: «Η συμφωνία αντανακλά την ισχύ του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές του και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών».

Δένδιας: «Προχωράμε στη συνολική και εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των ΕΔ»

Κομμάτι των ριζικών αλλαγών που γίνονται στις ένοπλες δυνάμεις χαρακτήρισε την υπογραφή της Διακρατική Συμφωνία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Ισραήλ για την ανάπτυξη του αντιαεροπορικού, αντιβαλλιστικού και αντί - drone Θόλου με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα» ο Νίκος Δένδιας.

«Βρισκόμαστε σε εποχή ριζικών αλλαγών. Οι σύγχρονες συγκρούσεις έχουν ήδη μεταβάλει τις παραμέτρους της στρατιωτικής άμυνας και αποτροπής». «Η τεχνολογία, οι βαλλιστικοί πύραυλοι, οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα μη επανδρωμένα συστήματα, οι κυβερνοαπειλές, οι υβριδικές μορφές πολέμου και η διασύνδεση των πεδίων επιχειρήσεων έχουν καταστήσει από καιρού τα προϋπάρχοντα δόγματα Άμυνας παντελώς ανεδαφικά», ανέφερε ο Έλληνας υπουργός Άμυνας.

«Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό, όπως τόνισε, προχωράμε στη συνολική και εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, με απόλυτη επίγνωση και συναίσθηση των δυσλειτουργιών και αγκυλώσεων του χθες», σημείωσε.

«Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα. Η ταχεία αλλαγή των πάντων είναι ο απαραίτητος όρος της εθνικής επιβίωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό και τη διαρκώς διευρυνόμενη απειλή», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Κατζ: Ισραήλ και Ελλάδα εμβαθύνουν τη συνεργασία τους

Αιχμή για την Τουρκία άφησε στην δήλωσή του για την υπογραφή της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα με την Ελλάδα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ.

«Ακριβώς τη στιγμή που δυνάμεις με ηγεμονικές φιλοδοξίες επιδιώκουν να διευρύνουν την επιρροή τους και να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή, το Ισραήλ και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της ασφάλειας και τη στρατηγική τους συνεργασία, και θα δράσουν αποφασιστικά για τη διαφύλαξη της σταθερότητας και την ενίσχυση της ασφάλειας και των κοινών τους συμφερόντων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν σήμερα, Δευτέρα (31/08), στο Τελ Αβίβ τη συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», το νέο πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας, συνολικής αξίας περίπου 3 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, τη συμφωνία υπέγραψαν ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, υποστράτηγος ε.α. Αμίρ Μπαράμ, και ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, Ιωάννης Μπούρας.

Με την υπογραφή της συμφωνίας ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη δημιουργία ενός ενιαίου, πολυεπίπεδου δικτύου αεράμυνας που θα βασίζεται σε ισραηλινά συστήματα και θα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα απειλών, από drones και αεροσκάφη έως πυραύλους cruise και βαλλιστικούς πυραύλους.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος είναι η διασύνδεση διαφορετικών συστημάτων εντοπισμού και αναχαίτισης σε ένα ενιαίο δίκτυο.

Με αυτόν τον τρόπο, η ελληνική αεράμυνα θα μπορεί να αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα απειλών, από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μαχητικά έως πυραύλους cruise και βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι τα νέα μέσα θα λειτουργούν παράλληλα με τις ήδη υπάρχουσες δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε κάθε απειλή να αντιμετωπίζεται από το καταλληλότερο διαθέσιμο σύστημα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση των drones, τα οποία έχουν αποκτήσει κεντρικό ρόλο στις σύγχρονες πολεμικές επιχειρήσεις.

Πηγή:Cnn.gr