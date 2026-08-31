«Ήμουν πολύ μεθυσμένος», παραδέχθηκε ο 42χρονος Άγγλος που υποχρέωσε το αεροπλάνο σε αναγκαστική προσγείωση στο «Μακεδονία»

Ο 42χρονος κρίθηκε ένοχος για μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη και πρόκληση αναστάτωσης κατά τη διάρκεια της πτήσης. Κατά την ακροαματική διαδικασία παραδέχθηκε ότι ήταν πολύ μεθυσμένος, ενώ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής πτήσης, όταν ο άνδρας σε εμφανή κατάσταση μέθης επιτέθηκε σε μέλη του πληρώματος και συνεπιβάτες, ενώ, παράλληλα δεν συμμορφωνόταν στις υποδείξεις του πληρώματος.

Η κατάσταση που επικράτησε μέσα στο αεροσκάφος οδήγησε τον κυβερνήτη να αλλάξει πορεία και να προσγειώσει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα.

Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί του αεροδρομίου συνέλαβαν τον 42χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στη συνέχεια ενώπιον της Δικαιοσύνης. Το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση του προς τον προορισμό του.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα