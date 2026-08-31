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ΔΙΕΘΝΗ

«Κόκκινος συναγερμός» στην Ολλανδία για χάπια ecstasy με το πρόσωπο του Τραμπ

 31.08.2026 - 22:20
«Κόκκινος συναγερμός» στην Ολλανδία για χάπια ecstasy με το πρόσωπο του Τραμπ

Συναγερμό έχει σημάνει στην Ολλανδία για επικίνδυνα χάπια ecstasy που έχουν το σχήμα του κεφαλιού του Ντόναλντ Τραμπ και περιέχουν πολύ υψηλή συγκέντρωση της ουσίας PMMA. Το Ινστιτούτο Trimbos εξέδωσε «κόκκινη προειδοποίηση», καλώντας τους πολίτες να μην καταναλώσουν τα συγκεκριμένα δισκία υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Τα χάπια βρέθηκαν σε διαφορετικά χρώματα και παραδόθηκαν σε κέντρα ελέγχου ναρκωτικών στην Ολλανδία. Από την μία πλευρά φέρουν την εικόνα του Αμερικανού προέδρου, ενώ στην άλλη αναγράφονται οι λέξεις «Trump» και «NL».

Όπως έδειξαν οι εργαστηριακές αναλύσεις, περιέχουν πολύ υψηλή ποσότητα παρα-μεθοξυμεθαμφεταμίνης (PMMA), μιας ουσίας που παρουσιάζει ομοιότητες με το MDMA, τη δραστική ουσία του ecstasy, αλλά θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Το πρόβλημα είναι ότι η δράση της PMMA καθυστερεί περισσότερο σε σχέση με το MDMA. Έτσι, ένας χρήστης μπορεί να θεωρήσει ότι το χάπι δεν έχει δράσει και να πάρει επιπλέον ποσότητα, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τον κίνδυνο υπερδοσολογίας.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Trimbos, η λήψη των συγκεκριμένων χαπιών μπορεί να προκαλέσει ναυτία, αυξημένους καρδιακούς παλμούς, σπασμούς και επικίνδυνη αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχει θανατηφόρες συνέπειες.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαρά περιστατικά ασθένειας που να συνδέονται με τα συγκεκριμένα χάπια. Η εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Trimbos, Άνιεκ Γκρόουτχαους, δήλωσε ότι δεν έχει καταγραφεί κάποιο επιβεβαιωμένο θύμα στο αίμα του οποίου να έχει εντοπιστεί PMMA.

Δεν είναι η πρώτη φορά που χάπια ecstasy χρησιμοποιούν την εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ καθώς το 2017, η γερμανική Αστυνομία είχε κατασχέσει περίπου 5.000 δισκία σε σχήμα του κεφαλιού του, τα οποία είχαν κυκλοφορήσει στην παράνομη αγορά.

Protothema.gr

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