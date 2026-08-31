Γνωρίστε το μοναδικό αθάνατο ζώο στον κόσμο- Δεν διαθέτει εγκέφαλο και καρδιά

Όταν σκεφτόμαστε μια μέδουσα, οι περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μας το λεγόμενο στάδιο της μέδουσας, δηλαδή τη φάση κατά την οποία διαθέτει ένα ημιδιαφανές σώμα με πλοκάμια που κινούνται στο νερό.

Η ζωή της, ωστόσο, ξεκινά διαφορετικά. Οι μέδουσες αρχίζουν ως προνύμφες, μικροσκοπικοί οργανισμοί που κινούνται στο νερό μέχρι να προσκολληθούν σε μια επιφάνεια. Εκεί μετατρέπονται σε πολύποδες, που θυμίζουν μικρές θαλάσσιες ανεμώνες. Οι πολύποδες μπορούν να πολλαπλασιάζονται ασεξουαλικά, δημιουργώντας αποικίες, από τις οποίες προκύπτουν νέες μέδουσες όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ο κύκλος ζωής και η μοναδική ιδιότητα

Η Turritopsis dohrnii είναι μια μέδουσα που ανήκει στην ομάδα των κνιδόζωων μαζί με τις ανεμώνες και τα κοράλλια. Δεν διαθέτει εγκέφαλο και καρδιά, αλλά ένα απλό νευρικό σύστημα που της επιτρέπει να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον της και να αντιδρά. Αν και αρχικά εντοπίστηκε στη Μεσόγειο, σήμερα έχει εξαπλωθεί σε πολλές θάλασσες, κυρίως μέσω της ναυσιπλοΐας και των θαλάσσιων ρευμάτων.

Ο κύκλος ζωής της δεν διαφέρει ιδιαίτερα από εκείνον των περισσότερων μεδουσών. Η αναπαραγωγή γίνεται στο νερό με εξωτερική γονιμοποίηση. Τα αρσενικά απελευθερώνουν σπέρμα και τα θηλυκά παράγουν αυγά. Από αυτά προκύπτουν προνύμφες που παρασύρονται από τα ρεύματα μέχρι να βρουν μια κατάλληλη επιφάνεια για να προσκολληθούν και να μετατραπούν σε πολύποδες. Από τις αποικίες των πολυπόδων δημιουργούνται νέες μέδουσες, οι οποίες ωριμάζουν μέσα σε λίγους μήνες.

Ωστόσο, αυτό που την κάνει πραγματικά μοναδική εμφανίζεται στο στάδιο της ενήλικης μέδουσας. Αν βρεθεί σε δύσκολες συνθήκες, όπως τραυματισμός ή έλλειψη τροφής, δεν πεθαίνει. Στον αντίποδα, συρρικνώνεται, χάνει τα πλοκάμια της και μετατρέπεται σε μια απλούστερη μορφή που προσκολλάται στον βυθό. Από εκεί επιστρέφει στο στάδιο του πολύποδα και ξεκινά ξανά τον κύκλο της ζωής της.

Η διαδικασία αυτή βασίζεται σε έναν σπάνιο μηχανισμό κυτταρικού επαναπρογραμματισμού, κατά τον οποίο τα κύτταρα αλλάζουν ρόλο και λειτουργία. Με άλλα λόγια, ένα ώριμο σώμα μπορεί να μετατραπεί ξανά σε ανώριμο στάδιο. Όπως έχει επισημάνει η Miranda Lowe, ερευνήτρια στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, τέτοιοι μηχανισμοί δείχνουν πόσο προσαρμοστικοί μπορούν να είναι ακόμη και οι πιο απλοί οργανισμοί. Αντίστοιχα, η θαλάσσια βιολόγος Lisa-ann Gershwin έχει χαρακτηρίσει το φαινόμενο ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά της σύγχρονης βιολογίας.

Γιατί θεωρείται αθάνατη

Παρά τον χαρακτηρισμό αθάνατη, η εν λόγω μέδουσα δεν είναι άτρωτη. Μπορεί να πεθάνει από θηρευτές, ασθένειες ή περιβαλλοντικές αλλαγές. Αυτό που την κάνει ξεχωριστή είναι ότι επιτυγχάνει να παρακάμπτει τη φυσιολογική διαδικασία της γήρανσης, επανεκκινώντας τον κύκλο ζωής της. Όπως εξηγεί ο καθηγητής θαλάσσιας βιολογίας Kory Evans, η διαδικασία ενεργοποιείται υπό πίεση και οδηγεί στη δημιουργία ενός γενετικά πανομοιότυπου οργανισμού, καθιστώντας τη διάρκεια ζωής της θεωρητικά απροσδιόριστη.

Η Turritopsis dohrnii δεν είναι η μόνη περίπτωση εντυπωσιακής μακροζωίας στη φύση, αν και ξεχωρίζει για τον τρόπο με τον οποίο την επιτυγχάνει. Οι καρχαρίες της Γροιλανδίας μπορούν να ζήσουν για αιώνες, φτάνοντας ακόμη και τα 400 χρόνια, ενώ ορισμένα είδη φαλαινών παρουσιάζουν επίσης εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι αστακοί συνεχίζουν να αναπτύσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, αν και τελικά πεθαίνουν, συχνά επειδή δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την αλλαγή κελύφους. Αντίστοιχα, το μύδι Arctica islandica μπορεί να ξεπεράσει τα 500 χρόνια ζωής. Τέλος, τα γυάλινα σφουγγάρια (σ.σ. μακρόβια ζώα σε σχήμα βάζου, με σκελετούς από πυρίτιο, το βασικό συστατικό του γυαλιού της ομάδας Hexactinellida) εκτιμάται ότι μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 15.000 χρόνια.

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Τι δείχνουν οι έρευνες

Το ενδιαφέρον των επιστημόνων εστιάζει στους μηχανισμούς που επιτρέπουν στην Turritopsis dohrnii να επιστρέφει σε νεανικά στάδια. Μελέτες έχουν δείξει ότι διαθέτει ενισχυμένους μηχανισμούς επιδιόρθωσης του DNA, καλύτερη προστασία των τελομερών που σχετίζονται με τη γήρανση, καθώς και αυξημένη ικανότητα ελέγχου της κυτταρικής ανάπτυξης. Κατά τη διαδικασία μετατροπής σε πολύποδα ενεργοποιούνται εκ νέου γονίδια που σχετίζονται με πρώιμα στάδια ανάπτυξης, επιτρέποντας στα κύτταρα να επαναπρογραμματίζονται.

Η κατανόηση αυτών των μηχανισμών θα μπορούσε στο μέλλον να συμβάλει στη μελέτη της γήρανσης, στην ανάπτυξη θεραπειών για ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία, στην αναγέννηση ιστών και στη βελτίωση της αντικαρκινικής έρευνας. Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για νέες μορφές εξατομικευμένης ιατρικής.

Ωστόσο, οι εφαρμογές αυτές βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και απέχουν από την πρακτική αξιοποίηση. Η παρατήρηση του φαινομένου σε εργαστηριακές συνθήκες παραμένει δύσκολη και πολλά στοιχεία εξακολουθούν να διερευνώνται.

Η έρευνα συνεχίζεται, καθώς η κατανόηση αυτού του μηχανισμού μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις για τη γήρανση και την αναγέννηση των κυττάρων. Σε έναν κόσμο όπου η ζωή θεωρείται ότι έχει αρχή και τέλος, αυτό το μικρό θαλάσσιο πλάσμα υπενθυμίζει ότι η φύση μπορεί να λειτουργεί με τρόπους που δεν είναι πάντα προφανείς και ότι έχουμε ακόμη πολλά να ανακαλύψουμε.

Με πληροφορίες από ScienceABC, bbcearth, reuters.com