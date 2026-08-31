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VIDEO - Όχι στην ομάδα μου: Πατέρας μπήκε σε γήπεδο κι έβαλε τρικλοποδιά σε 9χρονο που ετοιμαζόταν να σκοράρει

 31.08.2026 - 14:28
VIDEO - Όχι στην ομάδα μου: Πατέρας μπήκε σε γήπεδο κι έβαλε τρικλοποδιά σε 9χρονο που ετοιμαζόταν να σκοράρει

Οποιονδήποτε προπονητή ακαδημίας οποιουδήποτε αθλήματος και αν ρωτήσετε, θα σας πει ότι αυτό που τον δυσκολεύει περισσότερο στη δουλειά του είναι οι γονείς.

Με μια έμφυτη τάση να τα γνωρίζουν όλα ακόμα και αν δεν έχουν αγγίξει ποτέ τους μπάλα, είναι πάντα εκεί να διαμαρτυρηθούν «γιατί δεν παίζει το παιδί μου» ή να φωνάξουν από την κερκίδα όταν βγει αλλαγή. Υπάρχει, βέβαια και χειρότερη κατηγορία και είναι αυτή που προκαλεί μέχρι και φασαρία στους αγώνες...

Σε αυτή ή πιο σωστά στο χείριστο είδος της, εντάσσεται ένας πατέρας από το Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, ο οποίος έγινε ο αρνητικός πρωταγωνιστής παιδικού αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου, το περασμένο Σάββατο.

Το παιχνίδι είναι ανάμεσα στους Milwaukee Colts, τους οποίους υποστηρίζει ο ευέξαπτος μπαμπάς και τους Case Eagles και στον αγωνιστικό χώρο βρίσκονται 9χρονα παιδιά...

Ώριμος φαίνεται...

Ένας παίκτης των Eagles με το νούμερο 88 στην πλάτη φεύγει στην αντεπίθεση και είναι έτοιμος να σκοράρει ή πιο σωστά έτοιμος για touchdown για τους γνώστες του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Κι εκεί είναι που ο πατέρας παίρνει την κατάσταση στα χέρια του.

Εκνευρισμένος από προηγούμενη φάση, δεν πρόκειται να επιτρέψει στον μικρό να σκοράρει. Μπαίνει στο γήπεδο, τρέχει προς το μέρος του και του βάζει μια πολύ αποτελεσματική τρικλοποδιά ρίχνοντάς τον κάτω. Το εννιάχρονο...

Ο Τσάνινγκ Σουλτς, προπονητής των Eagles, δήλωσε ότι το παιδί ήταν καλά, ωστόσο δεν έκρυψε την οργή του για όσα συνέβησαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

«Γέμισα θυμό. Ήταν αηδιαστικό», δήλωσε στο CBS. «Ήταν η πιο δειλή πράξη που έχω δει ποτέ. Το έκανε με τόσο μεγάλη πρόθεση και ήταν αποφασισμένος να το κάνει. Δεν υπάρχουν λόγια που μπορούν να διορθώσουν αυτό που συνέβη».

Η αστυνομία του Mount Pleasant ανέφερε ότι ο ύποπτος, ένας 41χρονος άνδρας, έφυγε από το γήπεδο ωστόσο οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα και του επιβλήθηκε πρόστιμο.

Οι Αρχές προτίμησαν να μην δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία του, ωστόσο στα social media προκλήθηκαν έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες.

ΠΗΓΗ: Ethnos.gr

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