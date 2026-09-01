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Αδιάλειπτα συνεχίζονται οι έρευνες ανοικτά της Κερύνειας για εντοπισμό αγνοουμένων

 01.09.2026 - 08:25
Αδιάλειπτα συνεχίζονται οι έρευνες ανοικτά της Κερύνειας για εντοπισμό αγνοουμένων

Συνεχίζονται αδιάλειπτα οι έρευνες ανοικτά της Κερύνειας, με στόχο τον εντοπισμό των 20 αγνοουμένων, αλλά και του "μαύρου κουτιού" του μοιραίου πλοίου, το οποίο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην απόδοση ευθυνών για την ναυτική τραγωδία.

 Καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας, επιχειρούσαν στην περιοχή του ναυαγίου δεκάδες πλοία, 8 πτητικά μέσα, και 5 drones.

 Εντός της ημέρας, αναμένεται η άφιξη εξειδικευμένου πλοίου έρευνας, το οποίο έχει την δυνατότητα να επιχειρεί σε βάθος χιλίων μέτρων.

 Σήμερα θα γίνουν στην Τουρκία τρεις κηδείες θυμάτων της ναυτικής τραγωδία.

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 Χθες έγινε στην κατεχόμενη Αμμόχωστο η πρώτη κηδεία. Πρόκειται για γυναίκα 59 ετών, μητέρα 4 παιδιών.

 Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν, διαβεβαίωσε πως θα διερευνηθούν τυχόν λάθη, παραλείψεις και ευθύνες που συνδέονται με τη ναυτική τραγωδία, τονίζοντας ότι όσα συνέβησαν πρέπει να αποτελέσουν σημείο καμπής για το ψευδοκράτος.

Δείτε την ανάρτηση του:

 

"Οι κραυγές των παιδιών που αναζητούν τις μητέρες τους και των μητέρων που αναζητούν τα παιδιά τους, δεν πρόκειται να φύγουν από τα αυτιά μας", ανέφερε ο Έρχιουρμαν.

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 Εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, ευχήθηκε δύναμη στις οικογένειες των ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται και ευχαρίστησε όσους συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

 

 

 

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