Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας Παναγιώτου στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία -Φωτογραφία

Η Εξόδιος ακολουθία τoυ πολυαγαπημένoυ μας πατέρα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου-Λακατάμειας (Μεγάλη Εκκλησία) Λευκωσία, 02/09/2026, ώρα 16:00.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο (Στρατιωτικό) Λακατάμειας, Λευκωσία .

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικό σκοπό που θα διαθέσει η οικογένεια.