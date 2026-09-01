Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας Παναγιώτου στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία -Φωτογραφία

Μαχαιρώματα στη Λευκωσία: Κρίσιμα 21χρονος μετά από επίθεση - Ανακρίνεται ένα πρόσωπο
Υπόθεση απόπειρας φόνου διερευνά η Αστυνομία στη Λευκωσία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αγλαντζιάς, μετά τον σοβαρό τραυματισμό 21χρονου.
Η Εξόδιος ακολουθία τoυ πολυαγαπημένoυ μας πατέρα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου-Λακατάμειας (Μεγάλη Εκκλησία) Λευκωσία, 02/09/2026, ώρα 16:00.
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο (Στρατιωτικό) Λακατάμειας, Λευκωσία .
Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικό σκοπό που θα διαθέσει η οικογένεια.
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