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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας Παναγιώτου στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία -Φωτογραφία

 01.09.2026 - 08:11
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας Παναγιώτου στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία -Φωτογραφία

Θλίψη σκόρπισε ο χαμός του 64χρονου Ανδρέα Παναγιώτου στη Λευκωσία. 

Η Εξόδιος ακολουθία τoυ πολυαγαπημένoυ μας πατέρα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου-Λακατάμειας (Μεγάλη Εκκλησία) Λευκωσία, 02/09/2026, ώρα 16:00. 

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο (Στρατιωτικό) Λακατάμειας, Λευκωσία .

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικό σκοπό που θα διαθέσει η οικογένεια.

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