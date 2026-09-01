Ενδιαφέρει τους οδηγούς: Σε αυτούς τους δρόμους διεξάγονται εργασίες

Συγκεκριμένα:

Αυτοκινητόδρομος Αμμοχώστου-Λάρνακας-Αεροδρομίου Λάρνακας

Στον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας – Παραλιμνίου, καθώς και τους αυτοκινητοδρόμους Λάρνακας–Κοφίνου και Λάρνακας–Λευκωσίας, την περίοδο 27/07/2026-30/09/2026, από Δευτέρα έως Πέμπτη, μεταξύ των ωρών 08:30 – 14:30, θα γίνονται στα πρανή των αυτοκινητοδρόμων και από τις δύο κατευθύνσεις, εργασίες ποτίσματος από το Τμήμα Δασών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει μέρος του ερείσματος του αυτοκινητοδρόμου, τμηματικά σε μήκος 300 μέτρα ανά φορά. Η τροχαία κίνηση δεν θα επηρεαστεί.

Στον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας – Παραλιμνίου την περίοδο 27/07/2026 – 30/09/2026, από Δευτέρα εώς Πέμπτη, μεταξύ των ωρών 08:30 – 14:30 θα γίνονται εργασίες ποτίσματος στα πρανή του αυτοκινητόδρομου και από τις δύο κατευθύνσεις. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει μέρος του ερείσματος του αυτοκινητοδρόμου, τμηματικά σε μήκος 300 μέτρα ανά φορά. Η τροχαία κίνηση δεν θα επηρεαστεί.

Αυτοκινητόδρομος Λάρνακας-Κοφίνου

Στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Κοφίνου, καθώς και τους αυτοκινητοδρόμους Λάρνακας-Αμμοχώστου και Λάρνακας–Λευκωσίας, την περίοδο 27/07/2026-30/09/2026, από Δευτέρα έως Πέμπτη, μεταξύ των ωρών 08:30 – 14:30, θα γίνονται στα πρανή των αυτοκινητοδρόμων και από τις δύο κατευθύνσεις, εργασίες ποτίσματος από το Τμήμα Δασών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει μέρος του ερείσματος του αυτοκινητοδρόμου, τμηματικά σε μήκος 300 μέτρα ανά φορά. Η τροχαία κίνηση δεν θα επηρεαστεί.

Στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Κοφίνου την περίοδο 27/07/2026 – 30/09/2026, από Δευτέρα εώς Πέμπτη, μεταξύ των ωρών 08:30 – 14:30 θα γίνονται εργασίες ποτίσματος στα πρανή του αυτοκινητόδρομου και από τις δύο κατευθύνσεις. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει μέρος του ερείσματος του αυτοκινητοδρόμου, τμηματικά σε μήκος 300 μέτρα ανά φορά. Η τροχαία κίνηση δεν θα επηρεαστεί.

Στον παλαιό δρόμο Λάρνακας – Κοφίνου, την περίοδο από την Δευτέρα 31/08/2026 μέχρι και την και την Παρασκευή 25/09/2026 μεταξύ των ωρών 08.00 – 16.00 καθημερινά εκτός σαββατοκύριακων, θα εκτελούνταιεργασίες κατασκευής αγωγού από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Κατά την πιο πάνω περίοδο, θα κλείνει τμήμα του δρόμου, μεταξύ των χωριών Αγγλεισίδων και Κοφίνου, για μήκος 100 μέτρα περίπου, σε τρία ταυτόχρονα σημεία και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται σε διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας με τη χρήση φώτων τροχαίας.

Αυτοκινητόδρομος Λάρνακας-Λευκωσίας

Στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Λευκωσίας, καθώς και τους αυτοκινητοδρόμους Λάρνακας-Αμμοχώστου και Λάρνακας–Κοφίνου, την περίοδο 27/07/2026-30/09/2026, από Δευτέρα έως Πέμπτη, μεταξύ των ωρών 08:30 – 14:30, θα γίνονται στα πρανή των αυτοκινητοδρόμων και από τις δύο κατευθύνσεις, εργασίες ποτίσματος από το Τμήμα Δασών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει μέρος του ερείσματος του αυτοκινητοδρόμου, τμηματικά σε μήκος 300 μέτρα ανά φορά. Η τροχαία κίνηση δεν θα επηρεαστεί.

Στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λευκωσίας και την περίοδο 27/07/2026-30/09/2026, από Δευτέρα εώς Πέμπτη, μεταξύ των ωρών 08:30 – 14:30, θα γίνονται εργασίες ποτίσματος στα πρανή του αυτοκινητόδρομου και από τις δύο κατευθύνσεις. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει μέρος του ερείσματος του αυτοκινητοδρόμου, τμηματικά σε μήκος 300 μέτρα ανά φορά. Η τροχαία κίνηση δεν θα επηρεαστεί.

Στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Λευκωσίας, στο τμήμα από κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς μέχρι την έξοδο προς Νήσου και αντίθετα, από τη Δευτέρα 31/08/2026 μέχρι και την Πέμπτη 10/09/2026, καθημερινά, εκτός Σαββατοκύριακου και Παρασκευής, μεταξύ των ωρών 09:00-14:30, θα διεξάγονται εργασίες ποτίσματος στην κεντρική νησίδα από το Τμήμα Δασών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει η δεξιά λωρίδα που εφάπτεται της κεντρικής νησίδας του αυτοκινητοδρόμου από τη μία κατεύθυνση για μήκος 1,5χλμ. κάθε φορά και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα.

Στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας, από τη Δευτέρα 24/08/2026 μέχρι και την Πέμπτη 10/09/2026, εκτός Παρασκευής και Σαββατοκυρίακου από τις 08:30π.μ. μέχρι τις 14:00μ.μ. θα διεξάγονται εργασίες κλαδέματος και καθαρισμού στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η δεξιά λωρίδα εφαπτόμενη κυκλοφορίας της κεντρική νησίδας, για μήκος 2,000μ. περίπου κάθε φορά και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στις διπλανές λωρίδες κυκλοφορίας.

Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Λευκωσίας

Στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού , από τον κυκλικό κόμβο ΓΣΠ μέχρι και την συμβολή με τον Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας (Α2) και στις δύο κατευθύνσεις από την Τετάρτη 08/07/2026 μέχρι την Τετάρτη 30/09/2026, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου και αργίας, μεταξύ των ωρών 08:30 – 15:00, θα εκτελούνται από το Τμήμα Δασών περιοδικά εργασίες ποτίσματος των φυτών στα ερείσματα και στα πρανή.

Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Κοκκινοτριμιθιάς-Ακακίου

Στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Δένειας , από τον ανισόπεδο κόμβο Αρχαγγέλου μέχρι και τον κυκλικό κόμβο Κοκκινοτριμιθίας και στις δύο κατευθύνσεις, από την Τετάρτη 08/07/2026 μέχρι την Τετάρτη 30/09/2026, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου και αργίας, μεταξύ των ωρών 08:30 – 15:00, θα εκτελούνται από το Τμήμα Δασών περιοδικά εργασίες ποτίσματος των φυτών στα ερείσματα και στα πρανή.

Επαρχία Λευκωσίας

Σε Λευκωσία και Αγλαντζιά, στο πλαίσιο του έργου “Βελτίωση της Λεωφόρου Αμμοχώστου στη Λευκωσία”, από τις 20 Φεβρουαρίου 2025 διεξάγονται εργασίες διάρκειας 24 μηνών, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2027. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται η Λεωφόρος Αμμοχώστου από τη συμβολή της με την οδό Καλαβρύτων μέχρι τον κυκλικό κόμβο Σοπάζ, μήκους περίπου 1,7χλμ. και δευτερεύον οδικό δίκτυο μήκους 0,8χλμ. περίπου, αποτελούμενο από τμήμα των οδών Καλαβρύτων, Πάφου, Μαδαρής και Σεμέλης.

Στον υπεραστικό δρόμο Αστρομερίτη-Καρβουνά–Τροόδους, πάρα την Κοινότητα Ευρύχου, από τη Δευτέρα 24/08/2026 μέχρι και την Παρασκευή 18/09/2026, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου και αργιών, μεταξύ των ωρών 07:00 – 17:00, θα διεξάγονται εργασίες εκσκαφής αυλακιού για τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα είναι κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση το Τρόοδος σε τμήμα μήκους 100 μέτρων περίπου και η κυκλοφορία θα διοχετεύεται στην άλλη λωρίδα κυκλοφορίας, με τη χρήση προσωρινών φώτων τροχαίας.

Στον δρόμο Τεμπριά-Γαλάτα-Κακοπετριά την Παρασκευή 28/08/2026 και τη Δευτέρα 31/08/2026, από τις 07:00 το πρωί μέχρι τις 15:00 το απόγευμα, θα διεξάγονται εργασίες περιοδικής συντήρησης σε τμήματα του οδοστρώματος. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείσει τμήμα του δρόμου από τη συμβολή με την οδό Γιάννου Κρανιδιώτη μέχρι και τη συμβολή με την οδό Αγκαθερής, συνολικού μήκους 500 μέτρων περίπου και από τις δυο κατευθύνσεις και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται μέσω της οδού Γιάννου Κρανιδιώτη και της οδού Αγκαθερής.

Επαρχία Λεμεσού

Στον δρόμο Λεμεσού – Τροόδους παρά το Ψηλό Δέντρο, από την Δευτέρα 24/08/2026 μέχρι την Τετάρτη 23/12/2026, θα εκτελούνται από ιδιωτική εταιρεία εργασίες κατασκευής τοίχου αντιστήριξης με ενσωματωμένο πλέγμα ανύψωσης υφιστάμενων τοιχίων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα είναι κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας σε μήκος 100 μ. περίπου και η τροχαία θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας με τη χρήση προσωρινών φώτων τροχαίας.

Επαρχία Λάρνακας

Στους αυτοκινητόδρομους Αεροδρομίου Λάρνακας – Παραλιμνίου, Λάρνακας – Κοφίνου και Λάρνακας – Λευκωσίας της Επαρχίας Λάρνακας, την περίοδο 27/07/2026 – 30/09/2026, από Δευτέρα εώς Πέμπτη, μεταξύ των ωρών 08:30 – 14:30, θα γίνονται εργασίες ποτίσματος στα πρανή των αυτοκινητοδρόμων και από τις δύο κατευθύνσεις, από το Τμήμα Δασών. Κατά την διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει μέρος του ερείσματος του αυτοκινητοδρόμου, τμηματικά σε μήκος 300 μέτρα ανά φορά. Η τροχαία κίνηση δεν θα επηρεαστεί.