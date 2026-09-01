Αυτοί είναι οι λόγοι που κάποιοι τυλίγουν το smartphone τους με αλουμινόχαρτο

Εκ πρώτης όψεως φαίνεται παράξενη ιδέα, ωστόσο πίσω από αυτή βρίσκεται μια γνωστή αρχή της φυσικής και μπορεί όντως να αποδειχθεί χρήσιμη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αναφέρει το Chronista.



Τι λέει η φυσική

Το φαινόμενο συνδέεται με την αρχή του λεγόμενου «κλωβού Φαραντέι». Το αλουμινόχαρτο είναι αγώγιμο υλικό και, όταν περιβάλλει επαρκώς μια συσκευή, μπορεί να επηρεάσει τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που φτάνουν σε αυτήν.

Σήματα όπως εκείνα του Wi-Fi, των δικτύων 4G και 5G, του Bluetooth και του GPS μπορούν να εξασθενήσουν σημαντικά όταν συναντούν ένα μεταλλικό περίβλημα. Μέρος της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας ανακλάται και ανακατανέμεται στην επιφάνεια του αγώγιμου υλικού, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ισχύς του σήματος που φτάνει στο εσωτερικό.

Με απλά λόγια, ένα τηλέφωνο που έχει καλυφθεί πλήρως με αγώγιμο υλικό μπορεί να απομονωθεί προσωρινά από ορισμένες ασύρματες επικοινωνίες. Η αποτελεσματικότητα, πάντως, εξαρτάται τόσο από το πόσο πλήρης είναι η επικάλυψη και από τη συχνότητα του εκάστοτε σήματος.

Σε τι μπορεί να χρησιμεύσει

Περιορισμός επικοινωνιών και εντοπισμού: Αν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι καμία εφαρμογή δεν παρακολουθεί την τοποθεσία σας μέσω GPS ή κεραιών κινητής τηλεφωνίας, αυτή η μέθοδος το πετυχαίνει. Σε αντίθεση με τη «Λειτουργία Πτήσης», η οποία μερικές φορές διατηρεί ορισμένους αισθητήρες ενεργούς, το αλουμινόχαρτο παρεμποδίζει φυσικά τα ραδιοσήματα.

Περιορισμός επικοινωνιών NFC και RFID: Για όσους φυλάνε πιστωτικές κάρτες μαζί με το κινητό τους, το αλουμίνιο εμποδίζει κακόβουλους σαρωτές να κλωνοποιήσουν δεδομένα μέσω τεχνολογιών ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας

Πλήρης ψηφιακή αποσύνδεση: Είναι η ιδανική επιλογή για «ψηφιακή αποτοξίνωση» (digital detox). Αν δεν υπάρχει σήμα, δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ούτε άλλοι περισπασμοί.

Πότε να το κάνετε

Μια τέτοια πρακτική θα μπορούσε, για παράδειγμα, να εφαρμοστεί όταν κάποιος θέλει μια συσκευή να παραμείνει προσωρινά αποκομμένη από ασύρματα δίκτυα, όπως σε συναντήσεις όπου απαιτείται αυξημένη εμπιστευτικότητα ή σε περιβάλλοντα με ιδιαίτερες απαιτήσεις ασφαλείας.

Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί κατά τη μεταφορά μιας συσκευής σε περιοχή χωρίς κάλυψη, ώστε να εμποδίζεται η συνεχής προσπάθειά της να εντοπίσει διαθέσιμο δίκτυο. Σε διαφορετική περίπτωση, η επίμονη αναζήτηση σήματος μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση της μπαταρίας.

Ωστόσο, το τύλιγμα ενός κινητού με αλουμινόχαρτο δεν αποτελεί λύση για μόνιμη χρήση. Το τηλέφωνο ενδέχεται να συνεχίσει να προσπαθεί να εντοπίσει διαθέσιμα δίκτυα, ενώ το περίβλημα μπορεί να δυσχεράνει την απαγωγή της θερμότητας και να συμβάλει σε αύξηση της θερμοκρασίας του. Επιπλέον, ενδέχεται να χάσετε κρίσιμες κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: cnn.gr