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ΔΙΕΘΝΗ

Φρίκη στη Βρετανία: Άνδρας νάρκωνε και κακοποιούσε σεξουαλικά τη σύζυγό του για πάνω από 20 χρόνια

 01.09.2026 - 11:07
Φρίκη στη Βρετανία: Άνδρας νάρκωνε και κακοποιούσε σεξουαλικά τη σύζυγό του για πάνω από 20 χρόνια

Ένας 60χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι νάρκωνε και κακοποιούσε σεξουαλικά τη σύζυγό του για περισσότερες από δύο δεκαετίες, πρόκειται να δικαστεί την Τρίτη στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, μαζί με άλλους 12 άνδρες που φέρονται να συμμετείχαν ή να διευκόλυναν την κακοποίηση.

Ο άνδρας από το Στόκπορτ, αντιμετωπίζει συνολικά 48 κατηγορίες για αδικήματα που φέρεται να διαπράχθηκαν από το 2004 και μετά, σύμφωνα με την εισαγγελία. Η ταυτότητά του δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, προκειμένου να προστατευθεί η ιδιωτικότητα της συζύγου του.

Αρχικά ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όλες τις εις βάρος του κατηγορίες, ωστόσο στη συνέχεια παραδέχθηκε την ενοχή του για 15 από αυτές, σύμφωνα με το CNN, μεταξύ των οποίων και πέντε βιασμούς. Για τις υπόλοιπες 33 κατηγορίες εξακολουθεί να δηλώνει αθώος.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ορισμένοι από τους άνδρες που κατηγορούνται στην υπόθεση φέρεται να είχαν προσκληθεί στο σπίτι του ζευγαριού στο Στόκπορτ, περίπου μισή ώρα οδικώς νοτιοανατολικά του Μάντσεστερ, όπου -όπως υποστηρίζεται- σημειώθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

Οι 12 συγκατηγορούμενοι του 60χρονου, ηλικίας από 28 έως 73 ετών, προέρχονται από διάφορες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και αρνούνται το σύνολο των κατηγοριών που τους αποδίδονται.

Η δίκη, που αναμένεται να διαρκέσει περίπου 12 εβδομάδες, θα διεξαχθεί στο Κακουργιοδικείο της Minshull Street στο Μάντσεστερ.

Πηγή: protothema.gr

 

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