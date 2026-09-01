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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θρήνος στον ΕΟΑ Λάρνακας: «Έφυγε» από τη ζωή ο Δημήτρης - «Πάλεψε σαν λιοντάρι»

 01.09.2026 - 11:52
Θρήνος στον ΕΟΑ Λάρνακας: «Έφυγε» από τη ζωή ο Δημήτρης - «Πάλεψε σαν λιοντάρι»

Ανείπωτη θλίψη προκάλεσε στην οικογένεια του ΕΟΑ Λάρνακας, ο θάνατος του Δημήτρη.

«Ο Δημήτρης ήταν για όλους μας ένας άνθρωπος ξεχωριστός. Ένας ήρεμος, καλοσυνάτος και αξιοπρεπής άνθρωπος, με χαμόγελο και διάθεση πάντα να προσφέρει», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΕΟΑ Λάρνακας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΕΟΑ Λάρνακας

«Έδωσε για χρόνια έναν δύσκολο και άνισο αγώνα με την ασθένεια. Πάλεψε σαν λιοντάρι. Με δύναμη, αξιοπρέπεια και γενναιότητα.

Παρά τις δυσκολίες και τους πόνους, δεν εγκατέλειψε στιγμή το πόστο του. Βρισκόταν πάντοτε στην πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης, πρόθυμος να βοηθήσει και να εξυπηρετήσει τον κάθε πολίτη, με την ίδια ευγένεια και το ίδιο χαμόγελο.

Ο Δημήτρης υπηρέτησε με αφοσίωση το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας και στη συνέχεια τον ΕΟΑ Λάρνακας για 31 χρόνια. Άφησε το δικό του αποτύπωμα στην οικογένεια του Οργανισμού και στις καρδιές όλων όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Σήμερα, η μεγάλη οικογένεια του ΕΟΑΛ γίνεται ακόμη πιο φτωχή.

 

Η απουσία του αφήνει ένα μεγάλο κενό. Μαζί με τη θλίψη, μένει η ανάμνηση ενός ανθρώπου που, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές του, επέλεγε να χαμογελά και να προσφέρει.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας εκφράζει τα πιο ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους αγαπημένους του ανθρώπους.

Καλό ταξίδι στο φως, Δημήτρη μας.

Αιωνία σου η μνήμη.»

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