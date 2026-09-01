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Αντίστροφη μέτρηση για το Corporate Cyprus Padel League 2026 - Ρεκόρ συμμετοχών στο μεγαλύτερο εταιρικό πρωτάθλημα στην Κύπρο -Συνεργασία - ορόσημο με τη Marcos Baghdatis Tennis Academy

 01.09.2026 - 11:34
Αντίστροφη μέτρηση για το Corporate Cyprus Padel League 2026 - Ρεκόρ συμμετοχών στο μεγαλύτερο εταιρικό πρωτάθλημα στην Κύπρο -Συνεργασία - ορόσημο με τη Marcos Baghdatis Tennis Academy

Για δεύτερη χρονιά το Corporate Cyprus Padel League επιστρέφει δυναμικά, φέρνοντας κοντά την επιχειρηματική κοινότητα μέσα από τον αθλητισμό.

Μετά την επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση, το ενδιαφέρον, φέτος, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με 40 ομάδες και 140 αθλητές από εταιρείες και οργανισμούς σε Λευκωσία και Λεμεσό να έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους.

Μάλιστα, λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος, έχει δημιουργηθεί λίστα αναμονής για ομάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν, μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.

40 ομάδες - 140 παίκτες

Από τις 27 ομάδες και τους 104 παίκτες της πρώτης διοργάνωσης, το Corporate Cyprus Padel League 2026 καταγράφει ρεκόρ συμμετοχών, με 40 ομάδες και 140 αθλητές, επιβεβαιώνοντας τόσο τη δυναμική όσο και την τεράστια απήχηση του θεσμού στην επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου.

Το Corporate Cyprus Padel League δεν αποτελεί απλώς μια αθλητική διοργάνωση, αλλά έναν διαφορετικό χώρο συνάντησης για την επιχειρηματική κοινότητα, όπου η ευγενής άμιλλα συνυπάρχει με την ομαδικότητα, την ψυχαγωγία και τη δημιουργία νέων επαγγελματικών γνωριμιών.

Σημαντική συνεργασία με τον Μάρκο Παγδατή

Ιδιαίτερη δυναμική στη φετινή διοργάνωση προσδίδει και η συνεργασία με τη Marcos Baghdatis Tennis Academy, η οποία αναλαμβάνει να φιλοξενήσει όλους τους αγώνες της Λεμεσού, στις εγκαταστάσεις της στο City of Dreams Mediterranean.

Η συνεργασία με τον Μάρκο Παγδατή, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του κυπριακού τένις, αποτελεί ορόσημο για το Corporate Cyprus Padel League.

Ο Μάρκος Παγδατής έφτασε στην 8η θέση της παγκόσμιας κατάταξης ATP, καταγράφοντας μία σπουδαία διεθνή καριέρα στο άθλημα του τένις.

Δύο κατηγορίες για την κορυφή

Το Corporate Cyprus Padel League 2026 περιλαμβάνει δύο κατηγορίες, Beginner και Intermediate, ώστε οι συμμετέχοντες να αγωνίζονται σε ένα ανταγωνιστικό αλλά και ισορροπημένο περιβάλλον.

Οι αγώνες θα διεξάγονται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου, με τις ομάδες να διεκδικούν την πρόκρισή τους στην τελική φάση.

Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε κατηγορίας και κάθε πόλης θα εξασφαλίσουν την πρόκρισή στους Τελικούς, για τον τίτλο του Corporate Cyprus Padel League 2026 στις αντίστοιχες κατηγορίες τους.

Μάλιστα, το σύστημα βαθμολόγησης διατηρεί το ενδιαφέρον αμείωτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, καθώς κάθε κερδισμένο σετ αντιστοιχεί σε έναν βαθμό. Έτσι, ακόμη και μια ήττα με 2-1 σετ, μπορεί να αποφέρει πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα.

Οι αγώνες στη Λεμεσό θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της Marcos Baghdatis Tennis Academy, ενώ στη Λευκωσία, όπως και την προηγούμενη χρονιά, οι αγώνες θα φιλοξενούνται στο La Casa De Padel.

Περισσότερο από ένα πρωτάθλημα

Στο Corporate Cyprus Padel League όλοι κερδίζουν. Εκτός από την αγωνιστική εμπειρία, οι συμμετέχοντες θα απολαμβάνουν μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Μεταξύ άλλων, κάθε παίκτης θα λάβει:

· 1 χρόνο Foody Pro Subscription

· 15% έκπτωση στην επόμενη πτήση του με την Cyprus Airways

· Δωρεάν εξατομικευμένη μπλούζα Corporate League Padel

· Πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία premium ρακετών padel από την PadelPoint CY

· Δωρεάν εξοπλισμό padel, συμπεριλαμβανομένων ρακετών και μπαλών

Παράλληλα, οι νικητές και οι φιναλίστ θα διεκδικήσουν χρηματικά έπαθλα έως €500 ανά κατηγορία, δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια της Cyprus Airways, καθώς και premium τρόπαια αξίας έως €500.

Με τη στήριξη σημαντικών εταιρειών

Τη φετινή διοργάνωση στηρίζουν σημαντικοί οργανισμοί και εταιρείες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αποκτήσει το Corporate Cyprus Padel League.

· Strategic & Gold Sponsor: Foody

· Gold Sponsor: Petrolina

· Silver Sponsor: Cyprus Airways

· Host Sponsors: Marcos Baghdatis Tennis Academy, La Casa De Padel

· Support Sponsors: Avaton Communications, PadelPoint CY, RPS, Asado Gaucho Cyprus, Giannis Andreou Photography & Films

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει! Οι ομάδες έχουν πάρει θέση και το παιχνίδι ξεκινά. Ραντεβού στο γήπεδο, για να ζήσουμε, όλοι μαζί, την ένταση, τη διασκέδαση και το networking που μόνο το Corporate Cyprus Padel League μπορεί να προσφέρει.

Για όλες τις εξελίξεις σχετικά με τη διοργάνωση, ακολουθείστε το @CorporateCyPadel στο Instagram.

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