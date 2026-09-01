Κυπριακό: Στο επίκεντρο οι συγκλίσεις - Τι ετοιμάζουν τα Ηνωμένα Έθνη για τον Σεπτέμβριο

Η εξέλιξη αυτή μεταθέτει χρονικά το επόμενο σημαντικό πολιτικό τετ-α-τετ των δύο ηγετών, χωρίς ωστόσο να αλλάζει, επί του παρόντος, τον σχεδιασμό για τη συνέχιση της διαδικασίας. Παράλληλα, αναβλήθηκε και η συνάντηση των διαπραγματευτών, οι οποίοι αναμένεται να έχουν επικοινωνία μέσα στις επόμενες ημέρες, προκειμένου να καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία της νέας συνάντησης Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν.

Στο επίκεντρο η επόμενη συνάντηση

Η νέα συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται πλέον να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό ορόσημο για την προσπάθεια επανέναρξης και ουσιαστικής προώθησης των διαπραγματεύσεων.

Το ζητούμενο είναι κατά πόσον οι επαφές που θα προηγηθούν σε επίπεδο διαπραγματευτών θα μπορέσουν να δημιουργήσουν το απαραίτητο έδαφος, ώστε η συνάντηση των δύο ηγετών να μην περιοριστεί σε μια ακόμη καταγραφή θέσεων, αλλά να οδηγήσει σε συγκεκριμένα βήματα.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά, ως εκ τούτου, η προετοιμασία που θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα. Οι διαπραγματευτές αναμένεται να λειτουργήσουν ως ο δίαυλος μέσα από τον οποίο θα επιχειρηθεί να εντοπιστούν κοινά σημεία, να καταγραφούν διαφωνίες και να διαμορφωθεί η ατζέντα της επόμενης πολιτικής συνάντησης.

Η άφιξη της Ολγκίν στην Κύπρο

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η επικείμενη επίσκεψη στην Κύπρο της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, η οποία αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

Η παρουσία της κ. Ολγκίν στην Κύπρο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη επιχειρούν να αξιοποιήσουν το παράθυρο κινητικότητας που έχει δημιουργηθεί στο Κυπριακό.

Η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα αναμένεται να πραγματοποιήσει επαφές με τις δύο πλευρές και να αποτιμήσει το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, αλλά και τις προοπτικές για περαιτέρω πρόοδο.

Το ενδιαφέρον στρέφεται συνεπώς στο κατά πόσον η νέα κινητικότητα μπορεί να μετατραπεί από επίπεδο επαφών και προθέσεων σε ουσιαστική διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Κρίσιμος μήνας ο Σεπτέμβριος

Καθοριστικό στοιχείο για την πορεία των εξελίξεων αναμένεται να αποτελέσει και η καταγραφή των συγκλίσεων από τα Ηνωμένα Έθνη, διαδικασία η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Σεπτεμβρίου.

Η καταγραφή των συγκλίσεων θεωρείται σημαντικό εργαλείο για την επόμενη φάση της διαδικασίας, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για να αποσαφηνιστεί πού υπάρχει ήδη κοινό έδαφος και πού εξακολουθούν να υφίστανται ουσιαστικές διαφορές.

Με άλλα λόγια, η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας από τα Ηνωμένα Έθνη αναμένεται να δώσει μια πιο καθαρή εικόνα για το σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η διαπραγματευτική διαδικασία.

Από τις επαφές στην ουσία

Το μεγάλο ερώτημα για την επόμενη περίοδο είναι κατά πόσον η κινητικότητα που καταγράφεται μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο.

Η αναβολή της συνάντησης της 2ας Σεπτεμβρίου δεν φαίνεται, από μόνη της, να ανατρέπει τον σχεδιασμό. Αντίθετα, το επόμενο διάστημα συγκεντρώνει μια σειρά από σημαντικούς σταθμούς: την επανέναρξη των επαφών μεταξύ των διαπραγματευτών, τη νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν, την επίσκεψη της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν και την ολοκλήρωση της καταγραφής των συγκλίσεων από τον ΟΗΕ.

Το ζητούμενο πλέον είναι εάν όλα αυτά τα βήματα θα μπορέσουν να λειτουργήσουν συνδυαστικά και να δημιουργήσουν δυναμική για το επόμενο στάδιο του Κυπριακού.

Ο Σεπτέμβριος, ως εκ τούτου, αναμένεται να είναι μήνας έντονης διπλωματικής κινητικότητας, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται όχι μόνο στις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν, αλλά κυρίως στο εάν αυτές θα συνοδευτούν από συγκεκριμένη πρόοδο και ουσιαστική προσέγγιση των δύο πλευρών.

Σε αυτή τη συγκυρία, ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να παραμείνει καθοριστικός, ενώ η επόμενη συνάντηση των δύο ηγετών θα αποτελέσει το πρώτο σημαντικό τεστ για το κατά πόσον η νέα περίοδος επαφών μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική διαπραγματευτική κινητικότητα.